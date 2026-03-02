Heute im TV: 4,5 Stunden Action-Marathon, der mit Mega-Stars und extremen Stunts auftrumpft

Kabel eins strahlt heute Abend gleich zwei Action-Kracher am Stück aus. Fans von kurzweiliger Unterhaltung und heftigen Stunts kommen hier voll auf ihre Kosten.

Neben dem Fast & Furious-Franchise zählt xXx – Triple X zu den größten Meilensteinen in der Karriere von Vin Diesel. Der Blockbuster aus dem Jahr 2002 machte den Star endgültig zu einem der gefragtesten Action-Helden im Kino und lieferte Stunts, coole Sprüche und Explosionen en masse. Wer den Film schon länger nicht mehr gesehen hat, kann ihn heute im deutschen Free-TV zusammen mit der Fortsetzung schauen.

Kabel eins strahlt den ersten Triple X-Teil am 2. März 2026 um 20:15 Uhr aus. Im Anschluss folgt um 22:45 Uhr das Sequel xXx 2: The Next Level. Alternativ stehen beide Blockbuster mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Action pur im TV: Die Triple X-Filme liefern kurzweilige Blockbuster-Unterhaltung

In xXx – Triple X von The Fast and the Furious-Regisseur Rob Cohen spielt Diesel erstmals den Extremsportler Xander Cage. Von dem NSA-Agenten Gibbons (Samuel L. Jackson) wird er dazu angeheuert, die gefährliche Untergrundorganisation Anarchie 99 zu infiltrieren. Ansonsten landet Cage direkt im Knast. Die Mission entwickelt sich zum Himmelfahrtskommando, bei dem der Adrenalinjunkie sein ganzes Können in brenzligsten Manövern unter Beweis stellen muss.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Triple X-Film:

xXx - Triple X - Trailer (Deutsch)

In der Fortsetzung xXx 2: The Next Level wird Vin Diesel durch Ice Cube (Anaconda) ersetzt, weil der Originalstar eine zu hohe Gage für Teil 2 gefordert haben soll. Der Rapper verkörpert den Ex-Navy SEAL Darius Stone, der Gibbons aus dem Vorgänger nach einem Anschlag auf die NSA bei der Jagd nach den Strippenziehern unterstützen soll.

Beide Triple X-Filme zeichnen sich als kurzweiliges Action-Kino aus, bei dem die Qualität vom ersten Teil zum zweiten durchaus schwankt. An die (teils aufgesetzte) Coolness des Erstlings kommt das Sequel nur bedingt ran. Wer sich lieber an den flotten Schauwerten, unzähligen Explosionen und heftigen Stunts erfreut, bekommt mit dem Double Feature im TV aber schnörkellose Unterhaltung zum Abschalten geboten.