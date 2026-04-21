Heute im TV: 4,5 Stunden Sci-Fi-Marathon, der einen der besten und einflussreichsten Filme fortsetzt

Viele Filme hinterlassen Eindruck, aber nur die wenigsten schaffen es, sich so ins kulturelle Gedächtnis einzubrennen wie das Sci-Fi-Meisterwerk, dessen Fortsetzungen heute kommen.

Matrix ist und bleibt ein Meilenstein. Der Ausnahme-Streifen ging wie ein Beben durch die Film-Landschaft und wirkt sich auch heute noch auf unseren Sprachgebrauch aus. Die Sci-Fi-Sequels Matrix Reloaded und Matrix Revolutions waren nicht ganz so erfolgreich bei Fans, sind aber trotzdem sehenswert und kommen heute im TV.

Den Anfang macht Matrix Reloaded am heutigen Mittwoch, den 22. April, und zwar ab 20:15 Uhr bei Nitro. Direkt im Anschluss ab 23 Uhr läuft dann der dritte Teil der Reihe namens Matrix Revolutions. Ihr könnt die Filme auch online streamen, zum Beispiel bei diesen Anbietern.

Sci-Fi im TV: Darum geht's in Matrix Reloaded

Teil 2 der Matrix-Reihe setzt sechs Monate nach dem Ende des ersten Teils ein und dreht sich selbstverständlich weiterhin um Neo, den Auserwählten (Keanu Reeves). Es gelingt den Rebellen, immer mehr Menschen aus der Matrix zu befreien und sie in den geheimen Stützpunkt des Widerstands zu bringen. Aber die Maschinen blasen zum Gegenangriff und schicken eine gigantische Armee nach Zion.

Matrix Revolutions im TV: Was passiert in Teil 3 der legendären Sci-Fi-Reihe?

Die Menschheit steht kurz vor ihrem Ende und verliert langsam, aber sicher den Glauben an Neo und seine Auserwählten-Kräfte. Was auch daran liegt, dass der Menschen-Messias im Koma zu liegen scheint, während er sich in einer seltsamen Zwischenwelt befindet, die irgendwo zwischen der echten Welt und der Matrix liegt.

Matrix Revolutions - Trailer (Deutsch)

Um die letzte Bastion der Menschen und die gesamte Menschheit zu retten, muss der Kampf gegen die Wächter weitergeführt werden. Aber allem Anschein nach können sogar Maschinen Gefühle entwickeln und Programme lassen sich aus der Matrix heraus in die Realität schmuggeln.

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Das macht die Matrix-Filme auch heute noch so spannend

Wenn ihr bisher nur den ersten Matrix-Film kennt, ist das Einschalten hier sowieso ein No-Brainer. Aber selbst wenn ihr Reloaded und Revolutions schon gesehen habt, kann sich ein Rewatch lohnen. Die Filme sind nicht so schlecht, wie manche sie zum Release machen wollten.

Sie reichen natürlich nicht an das beinahe religiöse Erweckungserlebnis heran, das viele Zuschauer:innen beim ersten Matrix-Film erlebt haben müssen, setzen die Story aber auf spannende Art und Weise fort. Gleichzeitig macht es auch einfach jede Menge Spaß, mehr Zeit in diesem einzigartigen, richtig abgefahrenen Sci-Fi-Universum zu verbringen.

Es gibt aber sogar noch mehr davon: Matrix 4 aka Matrix Resurrections nähert sich wieder verstärkt dem ersten Teil an und ein fünfter Film der Reihe soll nach wie vor erscheinen. Wann genau Matrix 5 kommt, steht aber noch nicht fest. Allerdings soll es sich bei Matrix 5 um den ersten Film der Reihe handeln, der nicht mehr von Lana und Lilly Wachowski, sondern von Drew Goddard (The Cabin in the Woods) kommt.