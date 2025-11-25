Heute im TV: 4,5 Stunden Sci-Fi-Marathon, der mit Chris Pratt und Bruce Willis perfekt unterhält

Science-Fiction-Fans können sich heute Abend im TV auf jede Menge Action und Spannung freuen. Darüber hinaus gibt es einen der größten Kultfilme des Genres überhaupt zu sehen.

Wenn ihr Lust habt, euch in zukünftigen Welten mit jeder Menge Eigenheiten zu verlieren, dann seid ihr heute Abend bei ProSieben genau richtig. Der Sender zeigt einen Science-Fiction-Marathon, der sich aus zwei sehr unterschiedlichen Filmen zusammensetzt. Zuerst erwartet euch voller Blockbuster-Bombast, danach wird es kultig.

Los geht's um 20:15 Uhr mit The Tomorrow War aus dem Jahr 2021. Der Sci-Fi-Kracher feierte damals bei Amazon Prime seine Premiere und läuft heute Abend im Free-TV. Direkt im Anschluss, um 23:00 Uhr, könnt ihr einen unsterblichen Klassiker schauen: Das fünfte Element von 1997 läuft völlig zu Recht alle paar Monate im Fernsehen.

The Tomorrow War: Sci-Fi-Action mit Chris Pratt zwischen Zukunft und Vergangenheit

Die Welt steht am Abgrund: Gefährliche Aliens namens White Spikes toben auf der Erde und vernichten eine menschliche Bastion nach der anderen. Doch dank eines Wurmlochs gelingt es der Menschheit, Soldaten aus dem Jahr 2051 in die Vergangenheit zu schicken, um ein wertvolles Mittel im Kampf gegen die Invasoren zu gewinnen.

In diesem Wahnsinn findet sich der Biologielehrer und Irakkriegsveteran Dan Forester (Chris Pratt) wieder, der 2022 erfährt, dass er für den zukünftigen Militärdienst einberufen wird, weil er sowieso acht Jahre später sterben würde. Fortan pendelt er zwischen Wurmlöchern und Schlachtfeldern, um die Welt zu retten.

Der von Chris McKay (Lego Batman) inszenierte Film bietet effektgeladenes Spektakel und begeistert mit seinem Alien-Design. Der Wurmloch-Kniff erinnert an die Murmeltier-Logik von Edge of Tomorrow. Zwar kommt The Tomorrow War nicht ganz an den Vorgänger im Geiste heran, lässt es aber trotzdem 138 Minuten lang krachen.

Das fünfte Element: Wildes Sci-Fi-Abenteuer mit Bruce Willis und Milla Jovovich

Danach tauchen wir ins 23. Jahrhundert ein und tauschen die Soldaten aus Zukunft und Vergangenheit gegen einen Taxifahrer, der zur falschen Zeit am falschen Ort ist: Korben Dallas (Bruce Willis) bahnt sich seinen Weg durch ein futuristisches New York und will eigentlich nur seine Ruhe haben. Doch dann soll er die Welt retten.

Alles beginnt mit einer schicksalhaften Begegnung, als die geheimnisvolle Leeloo (Milla Jovovich) Korbens Leben auf den Kopf stellt. Für sie scheint die Welt völlig fremd zu sein. Obwohl der Taxifahrer anfangs nur genervt von ihr ist, wird ihm schnell klar, dass er in eine größere Sache hineingeraten ist, für die er sich jetzt zusammenreißen muss.

Eine Achterbahnfahrt durch eine liebevoll gestaltete Zukunftswelt: Luc Besson (Léon – Der Profi) hat mit Das fünfte Element einen der Science-Fiction-Filme geschaffen, den man einfach immer wieder schauen kann, weil er so rasant und unterhaltsam erzählt ist. Ein schräger Einfall folgt auf den nächsten – ein wirklich wildes Abenteuer.