Heute im TV: 4,5 Stunden Sci-Fi-Marathon, der wirklich perfekt aufeinander abgestimmt ist

Die beiden Manga-Adaptionen, die heute im TV laufen, haben einige Gemeinsamkeiten: Sie bieten bildgewaltige Sci-Fi-Action, gefürchtete Cyborg-Heldinnen und geplatzte Franchise-Träume.

Der heutige Fernsehabend zeigt zwei gefeierte Cyberpunk-Manga-Welten, die mit Alita: Battle Angel und Ghost in the Shell fürs englischsprachige Live-Action-Kino umgesetzt wurden. Die bildgewaltigen Sci-Fi-Filme bieten beste Unterhaltung.

ProSieben zeigt den Sci-Fi-Abend am heutigen Mittwoch, den 17. Juni 2026. Los geht es mit Alita: Battle Angel am Mittwoch um 20:15 Uhr. Im Anschluss läuft Ghost in the Shell um 22:55 Uhr.

Alita wird am Sonntag um 23 Uhr wiederholt und ist unter anderem bei Disney+ im Stream verfügbar. Scarlett Johansson in Ghost in a Shell könnt ihr dann nochmal am 23. Juni um 1:55 Uhr in Aktion sehen und ebenfalls im Stream.

Alita: Battle Angel bietet fesselnde Sci-Fi-Action

Regisseur Robert Rodriguez adaptierte den Manga 2019. Die Zukunftsvision spielt im Jahre 2563, ganze 300 Jahre nach einem großen Krieg. Zu dieser Zeit findet Dr. Dyson Ido (Christoph Waltz) auf einem Schrottplatz den kaputten Cyborg Alita (Rosa Salazar), der bis auf das menschliche Gehirn nur aus Maschinenteilen besteht.

Nachdem ihr Ziehvater sie wieder zusammengeflickt hat, entdeckt sie beachtliche Kampffähigkeiten. Erinnerungen an ihr früheres Dasein hat sie keine, doch fortan setzt sie ihr Talent als Kopfgeldjägerin ein.

Auch wenn die Story an einigen Stellen schwächelt, zeichnet sich Alita: Battle Angel durch seine gelungenen Spezialeffekte aus. Gerade Genre-Fans kommen hier auf ihre Kosten. Bei unserer Community kommt der Sci-Fi-Film ebenfalls gut an. Über 2700 Nutzer:innen bewerten ihn mit sehenswerten 7 von 10 Punkten.

Trotz überwiegend positiver Kritiken blieb der 170 Millionen Dollar teure Film hinter den Erwartungen zurück. Das Einspielergebnis von 400 Millionen US-Dollar überzeugte das Studio nicht, ihre Franchise-Pläne in die Tat umzusetzen. Denn mit James Cameron als Produzent sollte die neunteilige Manga-Reihe Battle Angel Alita von Yukito Kishiro ursprünglich weiter ausgebaut werden.

Ganz vom Tisch scheint der Plan aber nicht zu sein. Im Juli 2023 ließ Cameron durchblicken, dass er an gleich mehreren (!) Alita-Filmen arbeite.

Ghost in a Shell mit Scarlett Johansson löste Kontroversen aus

Auch wenn es keinen 2. Teil von Alita gibt, so wird der Filmabend zumindest mit einer weiteren Manga-Adaption fortgesetzt. Doch die Verfilmung der gleichnamigen Kultreihe Ghost in a Shell wurde trotz einer gelungenen Handlung und bildgewaltiger Action zu einer finanziellen Katastrophe. Schuld daran war laut The Guardian unter anderem eine heftige Whitewashing-Kontroverse, da viele asiatische Figuren mit weißen Darsteller:innen besetzt wurden.

Das Einspielergebnis lag mit 167 Millionen nur 50 Millionen über dem Budget, damit machte der Flop auch hier künftige Franchise-Pläne zunichte. Doch 2026 startet bei Amazon Prime eine neue Serien-Adaption, die die legendäre Manga-Vorlage von Masamune Shirow originalgetreuer umsetzen will.

Davon handelt die Cyberpunk-Action Ghost in a Shell

Unter der Regie von Rupert Sanders schlüpfte Johansson 2017 in die Rolle der Spezialagentin Major Killian, die gegen Terroristen kämpft. Als Cyborg besitzt sie einen synthetischen Körper, in dem ein menschliches Gehirn verankert ist. Doch die mörderische künstliche Intelligenz Kuze (Michael Pitt) droht, das Geheimnis von Killians Vergangenheit aufzudecken, mit weitreichenden Folgen.

Die Kritik:innen zu Ghost in the Shell fielen mittelmäßig aus. Bei Rotten Tomatoes heißt es im allgemeinen Konsens:

Ghost in the Shell punktet mit starken Bildern und einer überzeugenden Performance von Scarlett Johansson in der Hauptrolle, erreicht aber nicht die Magie der klassischen Vorlage.

Im Cast des Realfilms sind auch Pilou Asbæk als Batou, Takeshi Kitano als Aramaki und Lasarus Ratuere als Ishikawa zu sehen.