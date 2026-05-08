Heute im TV: 4 Stunden Abenteuer-Marathon, der mit prachtvollen Bildern in seinen Bann zieht

Mit actionreichen Szenen und beeindruckenden Bildern wecken die beiden TV-Tipps euren Entdeckergeist. Freut euch auf eine fesselnde Biografie und eine Geschichte, die seit 162 Jahren begeistert.

Im Fernsehen laufen heute, am 16. Mai 2026, auf Tele 5 zwei Abenteuerfilme, die mit exotischen Schauplätzen auf große Entdeckungsreise gehen. Im Herzen des Dschungels von 2021 startet um 20:15 Uhr und erzählt die wahre Lebensgeschichte eines britischen Abenteurers. Im Anschluss läuft die Roman-Adaption Die Reise zum Mittelpunkt der Erde um 22:25 Uhr.

Letzterer wird am nächsten Tag um 18:30 Uhr wiederholt. Das Biopic über James Brooke läuft erneut am Montag um 00:20 Uhr. Alternativ stehen sie mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung. Freut euch auf zwei unglaubliche Welten, die mit ihren Bildern beeindrucken.

Im Herzen des Dschungels im TV: Die wahre Geschichte eines Abenteurers

1839 segelt der britische Abenteurer Sir James Brooke (Jonathan Rhys Meyers) mit seinem teuren Gefährten Arthur Crookshank (Dominic Monaghan) nach Borneo. Unter den Schutz des Sultans gestellt, soll er gegen Piraten und verfeindete Inselbewohner kämpfen. Zum Dank für seine Verdienste überlässt der Sultan dem Abenteurer Ländereien mitten im Dschungel, wodurch Brooke zum ersten "weißen Raja" von Sarawak wird.

Der biografische Abenteuerfilm von Regisseur Michael Hausman zeigt eine geheimnisvolle Wildnis voller Gefahren, uralter Legenden und verborgener Geheimnisse. Mit intensiven Bildern und einer dichten Atmosphäre lernen die Zuschauenden zusammen mit Brooke die unbekannte Welt kennen. Laut Rotten Tomatoes überzeuge der Film als Biographie zwar nicht ganz, doch fessle er mit visuell starken Szenen und sollte vor allem Abenteuerfans begeistern, die in die Zeit des Kolonialismus der viktorianischen Ära eintauchen können.

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Modernes Fantasy-Abenteuer Die Reise zum Mittelpunkt der Erde mit Brendan Fraser

Die Reise zum Mittelpunkt der Erde ist eine von vielen Adaptionen des gleichnamigen Romans von Jules Verne aus dem Jahre 1864. Regisseur Eric Brevig verfilmte die Vorlage 2008 lose und macht daraus ein modernes Fantasy-Abenteuer. Darin gerät Wissenschaftler Trevor Anderson (Brendan Fraser) mit seinem Neffen Sean (Josh Hutcherson) und einer Bergführerin (Anita Briem) in ein verborgenes Höhlensystem.

Im Inneren der Erde stoßen sie nicht nur auf Spuren von Andersons verschollenem Bruder, sondern auch auf eine neue Welt voller leuchtender Landschaften und riesiger Kreaturen. Hinter jeder Ecke lauern Gefahren auf die Abenteurer.

Die Kritiken zu Die Reise zum Mittelpunkt der Erde fallen ebenfalls im Mittelfeld aus. Mit aufwendigen Effekten wird die fantasievolle Kulisse in Szene gesetzt. Glühende Lavahöhlen, bizarre Pflanzenwelten und rasante Verfolgungsjagden samt Dino-Action sorgen für ein temporeiches Abenteuer, das den klassischen Familienfilm aufwertet.