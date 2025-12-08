Heute im TV: 4 Stunden Abenteuer-Marathon, der mit wahrer Geschichte und mythischen Kreaturen bestens unterhält

Die volle Breitseite Abenteuer-Unterhaltung wird heute im TV abgefeuert. Gleich zwei Filme liefern Mythen, wahre Begebenheiten und wunderschöne Landschaften.

Schnappt euch einen Tee, holt euch eine Decke und macht es euch gemütlich: Heute gucken wir zwei etwas unbekanntere, aber nicht weniger unterhaltsame Abenteuer-Filme im TV. Während sich Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger vor allem um mythische Kreaturen und Legenden dreht, basiert The Last King - Der Erbe des Königs auf einer wahren Geschichte.

Zuerst läuft Letzterer, den ihr euch am heutigen Dienstag, den 9. Dezember ab 20:15 Uhr auf Tele 5 zu Gemüte führen könnt. Er dauert bis um 22:15 Uhr und direkt im Anschluss kommt dann Drachenkrieger. Beide Filme werden am 11. beziehungsweise 12. Dezember in den frühen Morgenstunden wiederholt, lassen sich ansonsten aber natürlich auch online streamen.

Darum geht's in The Last King - Der Erbe des Königs

Im 13. Jahrhundert herrscht Bürgerkrieg in Norwegen, der das Land ins Chaos zu stürzen droht. König Håkon wird vergiftet, verrät aber auf dem Sterbebett noch, dass er einen unehelichen Thronfolger gezeugt hat. Die zwei dem König am treuesten ergebenen Krieger Skjerval (Jakob Oftebro) und Torstein (Kristofer Hivju) – sogenannte Birkebeiner – machen sich auf, den Königssohn in einer abenteuerlichen Rettungsmission durch die verschneiten Landschaften Skandinaviens zu schützen.

Die Geschichte von The Last King - Das Erbe des Königs basiert lose auf wahren Begebenheiten und wurde von tatsächlichen Ereignissen inspiriert. Schauspieler Kristofer Hivju kennt ihr vielleicht als Wildling-Krieger Tormund Riesentod aus Game of Thrones. Die rasanten Verfolgungsjagden auf Ski und Schlitten machen ordentlich was her und insbesondere die wunderschönen Landschaften sind einfach herrlich anzuschauen.

Das passiert im Abenteuerfilm Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger

Im Niemandsland zwischen Norwegen und Russland, der sogenannten Finnmark, schlummern noch wirklich unentdeckte Schätze. Die Region hat vor allem für den norwegischen Ragnarök-Mythos vom Ende der Welt große Bedeutung. Als sich der Archäologe Sigurd (Pål Sverre Valheim Hagen) gemeinsam mit zwei Kollegen und seinen Kindern auf den Weg zu einer echten Abenteuer-Expedition macht, müssen alle Beteiligten schnell feststellen, dass manche Mythen mehr als nur einen Funken Wahrheit enthalten.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Drachenkrieger - Das Geheimnis der Wikinger ansehen:

Drachenkrieger - Trailer (Deutsch) HD

Drachenkrieger geht erst recht gemächlich und mysteriös los, entwickelt sich dann aber zu einer richtig abenteuerlichen Action-Achterbahnfahrt. Besonders Fans nordischer Mythologie kommen hier voll und ganz auf ihre Kosten, aber auch alle anderen dürften großen Spaß an all den Fabelwesen und wundervollen Landschaftsaufnahmen haben.