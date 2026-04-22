Heute im TV: 4 Stunden Action-Marathon, der Explosionen und Schusswechsel ohne Ende entfacht

So richtig krachen lassen könnt ihr es, wenn ihr heute Abend den TV anwerft: Gleich zwei Kult-Actionhelden geben sich die Klinke in die Hand.

Einen der letzten großen Action-Höhepunkte aus der Karriere von Bruce Willis läuft heute Abend mit Stirb Langsam 4.0 im Fernsehen. Aber wir setzen noch einen drauf! Direkt im Anschluss kommt auch noch die nicht weniger actionreiche Videospielverfilmung Hitman: Agent 47.

Los geht es am heutigen Freitag um 20:15 Uhr bei RTL Zwei. Stirb Langsam 4.0 dauert bis 22:40 Uhr und dann kommt Hitman: Agent 47, der mit Werbung bis 0:30 Uhr läuft. Beide Filme werden in der Nacht von Sonntag auf Montag wiederholt, ihr könnt sie aber auch online streamen, zum Beispiel bei diesen Anbietern.

Action satt heute im TV: Bruce Willis dreht in Stirb Langsam 4.0 nochmal richtig auf

John McClane (Willis) hat mittlerweile eine erwachsene Tochter, bekommt es aber schon wieder mit Terroristen zu tun. Dieses Mal sind es allerdings Cyber-Terroristen und Hacker, die nicht nur ein Hochhaus, einen Flughafen oder eine Stadt, sondern die kompletten USA lahmlegen wollen.

Zu allem Unglück wird dann auch noch die Tochter (Mary Elizabeth Winstead) des nahbaren Alltags-Actionhelden entführt. Grund genug, sich mit einem Computerexperten (Justin Long) zusammenzutun, um den Fieslingen ein- für allemal das Handwerk zu legen.

Dass Bruce Willis und seine Figur zwölf Jahre nach dem letzten Stirb Langsam-Film ordentlich gealtert sind, tut der Action keinen Abbruch. Im Gegenteil: Es passt perfekt zum grummeligen Charme des Charakters, dass er jetzt eben nicht mehr der Jüngste ist. Timothy Olyphant als Bösewicht macht ebenfalls jede Menge Spaß.

Hitman: Agent 47 ist schon der zweite Anlauf, die geniale Videospielreihe zu verfilmen

Agent 47 (Rupert Friend) zählt zur absoluten Elite der Auftragsmörder und bekommt es in diesem Film mit einer Mission zu tun, die sein ganzes Leben auf den Kopf stellt. Sein eigentliches Ziel (Hannah Ware) sorgt für massenhaft Enthüllungen über die Vergangenheit des Killers, die ihn selbst in Gefahr bringen und alles in Frage stellen.

Hitman: Agent 47 - Trailer (Deutsch) HD

Vor Fallout oder The Last of Us waren Videospielverfilmungen meist wenig erfolgreich. Das gilt auch für den ersten Anlauf, die Hitman-Reihe als Film zu adaptieren, weshalb wir es hierbei schon mit dem zweiten Versuch und einem Reboot zu tun haben. Ursprünglich sollte der viel zu früh gestorbene Fast & Furios-Schauspieler Paul Walker in die Rolle des Agenten 47 schlüpfen.