Heute im TV: 4 Stunden Action-Marathon, der mit Gerard Butler und Jason Statham die Hütte abreißt

Wer sich am Feiertag die volle Ladung Action im Free-TV gönnen will, sollte zur Primetime RTL Zwei einschalten. Dann sorgen Gerard Butler und Jason Statham für krachende Unterhaltung am Stück.

Wenn ihr den Feiertag am 1. Mai mit ordentlich Action ausklingen lassen wollt, haben wir den perfekten Action-Marathon im TV für euch rausgesucht. Zwei der größten Genre-Stars der Gegenwart sind die Hauptdarsteller in diesem Karacho-Doppel, das zur Primetime im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Los geht's bei RTL Zwei um 20:15 Uhr mit London Has Fallen und Gerard Butler. Im Anschluss folgt ab 22:05 Uhr Killer Elite, der unter anderem mit Jason Statham in der Hauptrolle entfesselt. Beide Filme stehen alternativ mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung. Killer Elite ist zurzeit beispielsweise im Streaming-Abo von WOW enthalten.

Action-Marathon im TV: In London Has Fallen wird eine Weltstadt erschüttert

Der erste Film ist die Fortsetzung des Blockbusters Olympus Has Fallen, in dem Butler als Secret-Service-Agent Mike Banning den US-Präsidenten im Weißen Haus vor einem Terrorangriff beschützen musste. Im Sequel verschlägt es den Protagonisten mit dem Staatsoberhaupt nach London, wo Politiker:innen aus der ganzen Welt nach dem unerwarteten Tod des Premierministers zusammenkommen sollen.

Das Treffen entpuppt sich als Zielscheibe eines Anschlags und erneut muss Butlers Banning alles daran setzen, um eine Katastrophe zu verhindern. Das führt wenig überraschend zu wuchtigen Action-Sequenzen, in denen die britische Hauptstadt teilweise dem Erdboden gleich gemacht wird.

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Action-Marathon im TV: Killer Elite schickt Jason Statham auf die Jagd nach Profikillern

Nach London Has Fallen ist Jason Statham als Söldner Danny zu sehen, der sich nach einem traumatischen Ereignis zurückgezogen hat. Als sein alter Mentor Hunter (Robert De Niro) bedroht wird, kehrt er jedoch zu seiner Profession zurück, um drei Ex-Elitesoldaten aufzuspüren und zu töten. Dabei bekommt er es gleich mit einer ganzen Killer-Elite zu tun, wie der Titel des Actionfilms von Regisseur Gary McKendry schon verrät.

Hier könnt ihr noch einen Trailer zu Killer Elite schauen:

Killer Elite - Trailer 2 (Deutsch) HD

Mit London Has Fallen und Killer Elite könnt ihr am 1. Mai im deutschen Free-TV einen bombastischen Action-Marathon schauen, der euch insgesamt vier Stunden Unterhaltung am Stück liefert.