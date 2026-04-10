Heute im TV: 4 Stunden Action-Marathon mit einem der besten Schwarzenegger-Filme aller Zeiten

Arnold Schwarzenegger dreht heute Abend im TV so richtig auf. Ihr könnt unter anderem einen seiner besten Actionfilme überhaupt sehen.

Arnold Schwarzenegger als Ein-Mann-Armee ist immer noch eine der besten Abendbeschäftigungen, die man sich so vorstellen kann. Heute kommt zuerst Escape Plan mit dem Gouvernator und Sylvester Stallone, danach aber vor allem Das Phantom Kommando – ein echter Leckerbissen für Arnie-Fans.

Los geht es am heutigen Montag, den 13. April um 20:15 Uhr bei Kabel Eins. Escape Plan dauert bis 22:35 Uhr, was gleichzeitig den Beginn von Phantom Kommando markiert. Beide Streifen werden in derselben Nacht nochmal wiederholt und können ansonsten hier online gestreamt werden (beziehungsweise bei diesen Anbietern).

Heute im TV: Darum geht's in Escape Plan mit Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone

Ray Breslin (Sylvester Stallone) ist der gefragteste Experte, wenn es um Gefängnisse und das blanke Überleben geht. Mit seiner Hilfe wurde der wohl sicherste Knast aller Zeiten gebaut. Und genau in den wird der arme Kerl dann plötzlich selbst gesteckt. Zum Glück trifft er darin aber auf Swan Rottmayer (Arnold Schwarzenegger) und Hush (Curtis '50 Cent' Jackson). Gemeinsam planen sie ihren Ausbruch.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Escape Plan anschauen:

Escape Plan - Trailer (Deutsch) HD

Was macht Arnold Schwarzenegger in Das Phantom Kommando?

Eigentlich will der ehemalige Supersoldat John Matrix (!) nur in Ruhe mit seiner Tochter auf dem Land leben und Baumstämme durch die Gegend schleppen. Aber dann machen ihm fiese Terroristen einen Strich durch die Rechnung, indem sie seine Tochter entführen und ihn dazu zwingen wollen, einen Auftragsmord zu begehen. Aber selbstverständlich lässt sich John Matrix nicht einfach so als Marionette für irgendwelche finsteren Machenschaften missbrauchen.

Stattdessen bläst die Ein-Mann-Armee schlechthin zum Gegenangriff und legt alles in Schutt und Asche. Wie sich Arnie als John Matrix auf seinen Rachefeldzug vorbereitet, ist schlicht legendär und dasselbe gilt für den Bodycount. Stolze 81 Bösewichte lässt unser Superheld hier ins Gras beißen, mehr als in jedem anderen seiner Filme (wie zum Beispiel diese wunderbare Reddit -Grafik anschaulich darstellt).

Falls ihr also auch nur einen klitzekleinen Funken der Begeisterung für martialische Action-Brecher der 1980er Jahre gespickt mit mehr oder weniger coolen Onelinern in euch tragt, dürftet ihr hier bestens unterhalten werden. Dass vorher auch noch ein Gipfeltreffen der Actionhelden läuft, stellt quasi die Kirsche auf der Torte dar.