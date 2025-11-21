Heute im TV: 4 Stunden Action-Marathon mit Sylvester Stallone in zwei echten Klassikern

Stallone- und Action-Fans kommen heute Abend im TV voll auf ihre Kosten: Gleich zwei sehenswerte Streifen aus dem Œuvre des Mega-Stars laufen direkt hintereinander.

Was gibt es Besseres, als auf einen Mittwochabend einfach mal den Kopf auszuschalten und sich zwei altehrwürdige Action-Streifen vom Ende der 1980er Jahre reinzuziehen? Eben! Nichts. Also: Heute Abend könnt ihr euch erst Over the Top und dann Lock Up mit Sylvester Stallone zu Gemüte führen.

Zuerst wird Over the Top ausgestrahlt, und zwar am heutigen Mittwoch, den 26. November ab 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung geht das bis um 22:05, direkt im Anschluss folgt dann Lock Up - Überleben ist alles. Sofort danach werden die beiden Streifen noch einmal wiederholt. Ansonsten gibt es sie natürlich auch im Stream, beispielsweise bei Amazon Prime.

Heute im TV: Darum geht's in Over the Top mit Sylvester Stallone

Passend zum Namen ist die Story dieses 80er Jahre-Streifens ziemlich überkandidelt. Trucker Lincoln Hawk (Sylvester Stallone) muss sich plötzlich um seinen Sohn kümmern. In erster Linie interessiert der Vater sich aber eigentlich für das Armdrücken. Und zwar auf professioneller Ebene, er will an den Weltmeisterschaften teilnehmen. Es gilt, seinen Sohn von den Vorzügen des Sports zu überzeugen und gleichzeitig den unangenehmen Ex-Schwiegervater abzuwehren.

Das passiert in Lock Up - Überleben ist alles

Hier haben wir es mit einem waschechten Knastfilm zu tun. Eigentlich steht Frank Leone (Stallone) recht kurz vor seiner Entlassung, wird dann aber in ein Hochsicherheitsgefängnis verlegt. Dort ist er dem sadistischen Direktor Drumgooles (Donald Sutherland) ausgeliefert, der den Häftling drangsaliert, wo er nur kann.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Lock Up ansehen:

Lock Up - Ãœberleben ist alles - Trailer (Deutsch)

Auch wenn Lock Up eigentlich streng genommen schon aus den 90er Jahren stammt, merkt man dem Film den Geist der 1980er noch an, der ihn umweht. Sylvester Stallone mimt hier zwar einen etwas verletzlicheren Actionhelden, als wir es von ihm gewöhnt sind, aber sonst geizt der Streifen nicht mit der Härte, die wir von einem Knastfilm erwarten. Besonders fies und unangenehm wirkt natürlich Donald Sutherland als brutaler Gefängnisdirektor mit einer offenen Rechnung.

Gute Nachrichten für Rambo- und Expendables-Fans: Beide Reihen gehen weiter

An Aufgeben ist offenbar nicht zu denken, Sylvester Stallone zeigt immer noch keine Ermüdungserscheinungen. Aktuell könnt ihr euch den Schauspieler in einer viel beachteten Rolle als Mafioso in Tulsa King anschauen. Es handelt sich dabei um eine der besten Rollen, die Sly je verkörpert hat und auch die Serie kommt bei Fans und der Kritik richtig gut an.