Heute im TV: 4 Stunden Blockbuster-Marathon mit der perfekten Mischung aus Abenteuer und Action

Bei Kabel eins könnt ihr heute Abend im Fernsehen gleich zwei aufregende Action-Abenteuer direkt hintereinander erleben. Bald erwartet uns auch eine komplette Neuauflage der Geschichte.

Bereits seit den 1990er Jahren erlebt Lara Croft aufregende Abenteuer als Videospielfigur. Anfang der 2000er Jahre holte Hollywood die unerschrockene Archäologin auf die große Leinwand – und das in Form eines der damals gefragtesten Stars überhaupt: Angelina Jolie. Heute laufen beide ihrer Tomb Raider-Filme im Fernsehen.

Kabel eins hat einen kleinen Marathon programmiert, der um 20:15 Uhr mit Lara Croft: Tomb Raider beginnt und um 22:20 Uhr mit Lara Croft: Tomb Raider – Die Wiege des Lebens fortgesetzt wird. Wiederholt werden beide Filme am Donnerstagnachmittag um 13:25 Uhr bzw. 15:40 Uhr. Streaming-Alternativen findet ihr hier und hier.

Action-Abenteuer-Marathon im TV: Angelina Jolie als Lara Croft im Tomb Raider-Doppel

Im ersten Tomb Raider-Film stolpert Lara Croft über ein uraltes Artefakt: das Auge der Vorsehung. Wer dieses sagenumwobene Artefakt in Händen hält, kann über den Verlauf der Zeit entscheiden – ein wertvolles Werkzeug, aber auch eine gefährliche Waffe. Kein Wunder, dass es eine zwielichtige Geheimorganisation darauf abgesehen hat.

Die Illuminati wollen mit dem Auge der Vorsehung die Herrschaft über die Welt an sich reißen. Es gibt jedoch nur eine Planetenkonstellation, um die beiden Hälften des mächtigen Gegenstandes zu vereinen. Nur Lara kann sie aufhalten, bevor die Welt zugrunde geht. Doch das war noch gar nicht der Höhepunkt ihrer Abenteuerreise.

Im zweiten Teil begibt sich Lara auf die Suche nach der Büchse der Pandora. Laut der griechischen Mythologie schlummert darin alles Übel und Unheil, was sich der Mensch nur vorstellen kann. Wer diese Büchse öffnet, entfesselt einen geradezu apokalyptischen Sturm des Verderbens, der nicht mehr rückgangig gemacht werden kann.

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Die Tomb Raider-Filme sind Produkte ihrer Zeit, aber definitiv nicht zu unterschätzen

Weder Kritik noch Fans waren den Tomb Raider-Filmen sondergleich wohlgesonnen. Rückblickend betrachtet haben wir es aber durchaus mit robustem Blockbuster-Kino zu tun, wie es nur in den 2000er Jahren in Hollywood entstehen konnte – inszeniert von zwei absoluten Genre-Spezialisten: Simon West (Con Air) und Jan De Bont (Twister).

Macht euch auf kurzweilige Action-Sequenzen gefasst, die von Schusswechseln und Verfolgungsjagden bis zum Lösen von Rätseln in alten Gräbern alles abdecken, was sich von der Videospielvorlage ableiten lässt. Dazu kommen Globetrotting-Abenteuer-Flair in Hochglanz-Bildern und die Star-Power von Angelina Jolie.

Mit ihrer Performance als Lara Croft hat sich Jolie in den Annalen der Popkultur verewigt. Mühelos trägt sie die beiden millionenschweren Blockbuster auf ihren Schultern, als hätte sie nie etwas anderes getan, als diese ikonische Action-Heldin zum Leben zu erwecken. Eine dritte Schnitzeljagd sollte ihr allerdings verwehrt bleiben.

Nach Angelina Jolie und Alicia Vikander spielt Sophie Turner die nächste Lara Croft

15 Jahre nach Die Wiege des Lebens übernahm Alicia Vikander den Staffelstab und stellte uns eine neue Lara Croft nach dem Vorbild der Survivor-Games vor. Nach einem Film war allerdings schon wieder Schluss, sodass uns die nächste Neuauflage in Serienform bei Amazon Prime erwartet – dieses Mal mit Sophie Turner in der Hauptrolle.

Turner ist damit die dritte Schauspielerin, die Lara Croft in Live-Action zum Leben erweckt. Besonders spannend: Entwickelt wurde das Reboot von Phoebe Waller-Bridge. Die hat bereits mit Indiana Jones ein Abenteuer erlebt, den jüngsten Bond als Co-Autorin auf Vordermann gebracht und die brillante Serie Fleabag geschaffen.