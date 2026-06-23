Heute im TV: 4 Stunden Blockbuster-Marathon mit einer der besten Sci-Fi-Reihen der Filmgeschichte – bildgewaltig, epochal

Sci-Fi- und Horrorfans kommen an dieser Reihe einfach nicht vorbei. Zwei der neuesten Teile sind besonders bildgewaltig und laufen heute im TV.

Im Weltraum hört dich niemand schreien: Das Alien der gleichnamigen Filme ist seit vielen Jahrzehnten Kult und aus der Filmwelt und Popkultur kaum noch wegzudenken. Trotz einigen Pausen hält sich die Reihe wacker.

Wer sich mit Prometheus: Dunkle Zeichen und Alien: Covenant zwei etwas andere, aber nicht weniger spannende und epochale Ableger ansehen will, kann das am heutigen Mittwoch, dem 24. Juni im TV tun.

Als erstes läuft Prometheus, und zwar ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Wir haben es hier allerdings mit einer laut Schnittberichte.com um knapp eine Minute gekürzten ab 12-Fassung des FSK 16-Films zu tun. Ab 22:55 Uhr kommt dann Alien: Covenant.

Beide Filme werden in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni wiederholt und können online gestreamt werden, zum Beispiel bei Disney+.

Prometheus kommt heute im TV: Darum geht's in dem epischen Alien-Sci-Fi-Blockbuster

Die Crew der Prometheus macht sich auf ins All, um einer möglichen Einladung aus grauer Vorzeit zu folgen. Auf einem Mond findet die Besatzung dann allerdings ein mysteriöses Bauwerk. Es scheint sich zunächst um eine Art Tempel zu handeln, entpuppt sich später aber als etwas ganz anderes, Gigantisches. Darin hoffen die Menschen, den Ursprung ihrer Schöpfung zu finden, entdecken womöglich aber stattdessen ihren Untergang.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Prometheus ansehen:

Prometheus - Trailer (Deutsch) HD

Wer hier klaustrophobischen Alien-Horror im Stil des ersten Films erwartet, dürfte enttäuscht werden. Wir haben es auch nicht mit einem glasklaren Prequel zu tun. Dafür werden uns aber berauschende, bombastische und epochale Bilder auf die Netzhaut gebrannt, die ihresgleichen suchen. Egal, ob ihr die klassischen Aliens mögt oder nicht: Dieser Sci-Fi-Film ist für alle Genre-Fans ein Muss.

Dir gefällt dieser Beitrag? Wähle Moviepilot mit nur einem Klick bei Google als bevorzugte Quelle aus und erhalte bei Google News und Discover mehr spannende TV-Tipps von uns.

Heute im TV: Alien Covenant lässt euch wieder ordentlich das Blut in den Adern gefrieren

An Bord eines Kolonie-Raumschiff befindet sich eine ganze Truppe Menschen, die auf der Suche nach neuem Lebensraum zunächst glauben, ein unberührtes Paradies gefunden zu haben. Aber wenig überraschend (immerhin ist das hier ein Alien-Film!) stimmt das nicht und sie begegnen direkt einer ganzen Reihe an Lebensformen, von denen ihnen definitiv nicht alle freundlich gesonnen sind.

Für Alien: Covenant hat Ridley Scott wieder auf dem Regiestuhl Platz genommen. Er versteht es auch 2017 noch, wirklich furchterregende Xenomorph-Begegnungen zu inszenieren. Leider haben wir zwar keine direkte Prometheus-Fortsetzung bekommen, aber auch hier gibt es jede Menge beeindruckende Bilder und mysteriöse Geheimnisse zu entdecken.