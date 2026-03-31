Netflix streamt: 4 Stunden Fantasy-Marathon, der eine der legendärsten Filmreihen unserer Zeit beendet

Im Fernsehen seht ihr heute das zweiteilige Finale einer 3,3 Milliarden schweren Fantasy-Reihe. Trotz der gelungenen Roman-Adaption und des großen Erfolgs wird sie meist belächelt.

Noch bevor es BookTok gab, löste diese Teenie-Romanze einen riesigen Hype aus. Die Twilight-Reihe von Autorin Stephenie Meyer brachte vier Romane hervor, die in fünf Filmen adaptiert wurden. Mit Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht – Teil 1 und Teil 2 die letzten beiden Fantasy-Hits im Fernsehen.

RTL ZWEI zeigte den Marathon am 4. April 2026. Der erste Teil begann um 20:15 Uhr, der Zweite um 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es zwar nicht, dafür könnt ihr die Filme aktuell unter anderem bei Netflix und Disney+ streamen. Hier findet ihr die Streaming-Anbieter für Breaking Dawn Teil 1 und Teil 2.

Das große Twilight-Finale im Stream: Breaking Dawn im Doppelpack

Nach drei Teilen steht in der Vampir-Saga endlich die große Hochzeit bevor. Bella Swan (Kristen Stewart) heiratet Vampir Edward Cullen (Robert Pattinson), doch das Glück hält nicht lange. Denn Bella wird schwanger und in ihr wächst ein hungriger Halbvampir, der ihr langsam das Leben aussaugt.

Der zweite Teil schließt an die Handlung an, denn der Halbvampir ruft den Vampir-Clan der Volturi auf den Plan. Die wollen das Kind samt Familie auslöschen. Hilfe bekommen die Cullens nicht nur von Jacob (Taylor Lautner) und seinem Werwolf-Rudel, sondern auch von anderen Vampiren, die sich endlich gegen die Schreckensherrschaft der Volturi auflehnen wollen.

Breaking Dawn bringt millionenschwere Reihe zum Ende

Während andere Reihen über sinkende Zahlen an den Kinokassen klagen, stiegen die Zahlen der Twilight-Saga. Spielte der erste Film weltweit noch 392 Millionen US-Dollar ein, nahm der fünfte mit 829 Millionen mehr als das Doppelte ein (via Box Office Mojo ). Insgesamt war die Reihe mit einem weltweiten Einspielergebnis von 3,3 Milliarden überaus erfolgreich.

Auch wenn die Twilight-Filme mit ihrer buchnahen Adaption Millionen Fans ins Kino lockten, sind sie heute eher wegen ihrer verstörenden CGI-Effekte und der kitschig bis toxischen Liebesgeschichte bekannt. Grund zur Scham gibt es für Kristen Stewart aber nicht, sie verteidigt ihre Rolle auch noch nach 12 Jahren. Auch wenn sie persönlich mit Edward nach dieser Szene sofort Schluss gemacht hätte. Die Schauspielerin wäre sogar an einem Remake interessiert. Dabei würde sie allerdings hinter der Kamera stehen und Regie führen.

Während Breaking Dawn Teil 1 auf Emotionen setzt, geht in Teil 2 die Action los. Fans der Reihe kommen hier auf ihre Kosten. Alle anderen werden ebenfalls bestens unterhalten, wenn man die Filme mit einem Schmunzeln betrachtet.