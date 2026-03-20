Heute im TV: 4 Stunden Fantasy-Marathon, der pure Unterhaltung und epische Schlachten auffährt

Euer Herz schlägt für Fantasy? Dann haben wir heute Abend genau das Richtige für euch. Erfahrt mehr dazu in unserem TV-Tipp.

Viele Fantasyfilme nehmen sich selbst viel zu ernst und setzen ausschließlich auf finstere Bedrohungen, Bombast und epische Schlachten. Bei Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben ist das anders. Es gibt schlicht keinen unterhaltsameren Fantasyfilm der letzten Jahre. Epik und Orks haben wir aber auch – und zwar direkt danach mit Warcraft: The Beginning.

Beide Fantasy-Streifen laufen heute Abend, am Samstag, den 21. März ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Dungeons & Dragons macht den Anfang und dauert bis um 23 Uhr, danach geht es direkt mit Warcraft weiter. Mit Werbung dauert das Spektakel bis um 1:15 Uhr nachts.

Wie immer könnt ihr die Filme auch online streamen, zum Beispiel bei diesen Anbietern.

Fantasy-Publikumsliebling im TV: Darum geht's im jüngsten Dungeons & Dragons-Abenteuer

Eine bunt zusammengewürfelte Truppe aus Abenteurer:innen gerät in ein Schlamassel nach dem anderen. Zunächst muss ein Ex-Barde (Chris Pine) und Dieb mit seiner Partnerin, einer Barbarin (Michelle Rodriguez), aus dem Gefängnis ausbrechen. Anschließend tun sie sich mit einem Zauberer ohne Talent (Justice Smith) und einer Druidin (Sophia Lillis) sowie einem Paladin (Regé-Jean Page) zusammen.

Der Plan lautet, den ebenso fiesen wie wohlhabenden Bösewicht (Hugh Grant) um eine Reliquie und sämtliche Reichtümer zu erleichtern, die er der Gruppe im Vorfeld geklaut hat. Ganz nebenbei gilt es auch noch, die Tochter des ehemaligen Barden wiederzufinden und einer bösen Magierin die Stirn zu bieten. Schaut euch den Trailer an:

Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben - Trailer 3 (Deutsch) HD

Was passiert im Fantasy-Flop Warcraft: The Beginning?

Hier wird der Ursprung des ewigen (World of) Warcraft-Kriegs erzählt: Durch ein Portal greifen Horden an Orks die Welt der Menschen an. Um den Eindringlingen Einhalt zu gebieten, müssen sich abtrünnige Orks mit den Menschen verbünden und ungewohnte Allianzen eingehen. Letzten Endes läuft alles auf eine große, alles entscheidende Schlacht hinaus.

Im Kino konnte der Film weder Fans noch Kritiker:innen überzeugen. Auch finanziell blieb der Streifen weit hinter den Erwartungen zurück und ist kommerziell gefloppt. Das dürfte vor allem an der langen Zeit liegen, die an Warcraft gearbeitet wurde – und daran, dass Regisseur Duncan Jones seine eigentliche Vision gar nicht umsetzen konnte.

Dungeons & Dragons ist ein echtes Fest für Fantasy-Fans

Ehre unter Dieben war zwar auch kein kommerzieller Mega-Erfolg vergönnt, dafür genießt der Dungeons & Dragons-Film hohes Ansehen beim Publikum, und zwar nicht nur bei Fans der Pen-and-Paper-Vorlage. Hier stimmt einfach alles: Das Abenteuer-Feeling, die Chemie der Party-Mitglieder untereinander und vor allem natürlich der Humor.

Besonders gut tut dem Film aber, dass er nicht einfach nur auf gängige Genre-Klischees setzt, sondern eine eigene Identität hat. Zwischenzeitlich fühlt sich der Spaß beispielsweise sehr viel mehr nach einem Heist-Movie an. Oder eben so, als würden wir mit guten Freund:innen eine Runde D&D oder Baldur's Gate 3 spielen.