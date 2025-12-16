Heute im TV: 4 Stunden Fantasy-Marathon mit Neuerfindung einer der legendärsten Figuren überhaupt

Am Donnerstag laufen gleich zwei große Fantasy-Filme am Stück im TV, die mit sehr unterschiedlichen Geschichten aufwarten.

Fantasy-Fans sollten heute Abend unbedingt ProSieben einschalten, denn dort laufen gleich zwei Blockbuster des Genres nacheinander zur besten Sendezeit. Los geht's um 20:15 Uhr mit Maleficent 2: Mächte der Finsternis, der Fortsetzung zum extrem erfolgreichen Disney-Hype von 2014 mit Angelina Jolie als böse Fee aus Dornröschen.

Im Anschluss folgt ab 22:40 Uhr der deutlich umstrittenere Die Legende von Aang von The Sixth Sense-Regisseur M. Night Shyamalan. Die Verfilmung der gleichnamigen Animationsserie wurde mittlerweile bei Netflix mit einer Realserie neu aufgelegt. Falls ihr keine Zeit zum Fernsehschauen habt, könnt ihr beide Filme auch mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Fantasy-Marathon im TV: Maleficent 2 stellt erneut die böse Dornröschen-Fee in den Mittelpunkt

Die Handlung des Sequels spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Maleficent – Die dunkle Fee. Während die Titelheldin (Angelina Jolie) ein friedvolles Leben in den Mooren führt, erhält Prinzessin Aurora (Elle Fanning) einen Heiratsantrag von Prinz Philip (Harris Dickinson). Das führt dazu, dass Königin Ingrith (Michelle Pfeiffer) die Vermählung ihres Sohnes nutzen will, um das Königreich zu spalten. Plötzlich steht ein Krieg bevor, in dem Aurora und Maleficent auf unterschiedlichen Seiten stehen.

Schaut hier noch einen deutschen Maleficent 2-Trailer:

Maleficent; MÃ¤chte der Finsternis - Trailer (Deutsch) HD

Teil 1 spielte weltweit über 750 Millionen an den Kinokassen ein und auch die Fortsetzung von Regisseur Joachim Rønning brachte es noch auf rund 491 Millionen Dollar. Die Moviepilot-Community stuft Teil 2 mit einem soliden Wertungsschnitt von 6,2 von 10 Punkten als kurzweilige Fantasy-Unterhaltung ein.

Fantasy-Marathon im TV: Die Legende von Aang ist gescheitert und als Netflix-Serie zurückgekehrt

Mit Die Legende von Aang hat M. Night Shyamalan die Animationsserie Avatar – Der Herr der Elemente fürs Kino verfilmt. In der Adaption von 2010 finden die junge Wasserbändigerin Katara (Nicola Peltz) und ihr Bruder Sokka (Jackson Rathbone) ein mysteriöses Kind, das im ewigen Eis eingefroren ist.

Der zwölfjährige Junge Aang (Noah Ringer) entpuppt sich als Wiedergänger des vor Jahrzehnten verschollenen Avatars, der als Einziger seiner Generation alle vier Elemente beherrschen kann. Als letzter Luftbändiger soll Aang schließlich die drohende Weltherrschaft des Feuerlords Ozai aufhalten.

Hier könnt ihr noch einen deutschen Trailer zum Die Legende von Aang-Film schauen:

Die Legende von Aang - Trailer (Deutsch)

Avatar-Fans waren von Shyamalans Verfilmung nicht gerade begeistert und mit einem Budget von 150 Millionen Dollar spielte die Adaption weltweit nur etwas über 319 Millionen wieder ein, was für eine Produktion dieser Größenart deutlich zu wenig ist.

2024 ist bei Netflix eine neue Avatar-Realserie erschienen, die deutlich näher an der Vorlage ist. Staffel 2 ist bereits fertig abgedreht und soll irgendwann 2026 bei dem Streamer starten.