Heute im TV: 4 Stunden Fantasy-Marathon mit zwei extrem unterhaltsamen Klassikern, von denen einer ganz besonders fesselt

Falls ihr heute Abend noch nichts vorhabt, legen wir euch diese beiden Fantasy- und Abenteuerfilme mit Robin Williams ans Herz. Insbesondere der zweite ist ein echter Klassiker.

Im heutigen TV-Marathon werden ganz unterschiedliche Welten zum Leben erweckt, spannend und höchst unterhaltsam sind sie aber alle. Nach Nachts im Museum läuft mit Jumanji ein echter Fantasy-Klassiker im Fernsehen. In beiden Filmen spielt Robin Williams mit.

Los geht es zur Primetime um 20:15 Uhr auf Kabel Eins. Mit Werbung dauert Nachts im Museum bis 22:35 Uhr und direkt im Anschluss läuft dann Jumanji. Ab 0:40 kommt die Wiederholung des ersten Films. Beide Streifen lassen sich natürlich auch online streamen, zum Beispiel bei Disney+ oder auf Netflix sowie Amazon Prime.

Heute im TV: Darum geht's in Nachts im Museum

Larry (Ben Stiller) tritt seinen neuen Job als Nachtwächter im Naturhistorischen Museum an und ahnt nicht im Geringsten, was ihn bei der vermeintlich langweiligen Schicht erwartet. Nacheinander erwachen die Ausstellungsstücke zum Leben. Attila der Hunnenkönig (Patrick Gallagher) und das Skelett eines Tyrannosaurus Rex ziehen eine Schneise der Verwüstung durchs Museum. Aber glücklicherweise kann der ehemalige US-Präsident und passionierte Jäger Teddy Roosevelt (Robin Williams) helfen.

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu Nachts im Museum anschauen:

Nachts im Museum - Trailer (Deutsch)

Teil zwei und drei der Nachts im Museum-Trilogie sind ebenfalls längst erschienen und nicht weniger unterhaltsam. Vor gar nicht allzu langer Zeit wurde sogar angekündigt, dass die Reihe aus der Versenkung geholt wird: Nach über zehn Jahren soll es einen neuen Teil geben.

Darum geht's im Fantasy-Klassiker Jumanji mit Robin Williams

Der junge Alan Parrish wird regelmäßig von Mitschülern verprügelt, sein Vater besitzt eine erfolgreiche Schuhfabrik. Eines Tages hört er mysteriöse Trommeln von einer Baustelle und findet dort ein noch mysteriöseres Spiel in einer Holzkiste. Zusammen mit Sarah beginnt er, das mysteriöse Brettspiel Jumanji zu spielen – und verschwindet spurlos vor den Augen seiner kleinen, zutiefst schockierten Freundin.

26 Jahre später wird das Spiel erneut von zwei Kindern entdeckt. Ohne zu ahnen, worauf sie sich einlassen, spielen sie die vor einer halben Ewigkeit begonnene Partie weiter und bekommen es mit den wilden Kräften des Dschungels zu tun. Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als sämtliche Spieler:innen zusammenzutrommeln und die Runde zu beenden, um alles wieder in Ordnung zu bringen.

Jumanji war seinerzeit ein echtes Phänomen und hat auch 30 Jahre nach der Veröffentlichung nichts von seiner Magie und Faszination eingebüßt. Robin Williams brilliert als widerwilliger Spieler, Dschungelbewohner und Vater. Die Effekte wirken zwar heute nicht mehr taufrisch, das absolut liebenswerte Chaos bleibt aber so unterhaltsam und fesselnd wie eh und je.