Heute im TV: 4 Stunden saftiger Action-Marathon mit massig Stars und einem großen Überraschungs-Hit

Volle Kanne auf die Zwölf: So lassen sich die beiden Action-Streifen klassifizieren, die heute im TV laufen. Fans von gepflegter Keile sollten einschalten.

Für den ersten The Expendables-Film hat Sylvester Stallone schon 2010 alles versammelt, was im Action-Genre Rang und Namen hat. Das Ergebnis hält, was die Prämisse verspricht und im Anschluss gibt es gleich noch mehr Kloppe: Die Neuauflage Road House war ein echter Überraschungs-Hit und läuft heute direkt danach im TV.

Am heutigen Montag, den 12. Januar könnt ihr euch zunächst The Expendables ab 20:15 Uhr auf Kabel Eins ansehen. Allerdings handelt es sich hierbei um die gekürzte FSK 12-Fassung, die laut Schnittberichte um etwa 10 Minuten geschnitten sein dürfte. Die Uncut Extended-Version kommt in der Wiederholung ab 0:45 Uhr.

Ab 22:25 Uhr läuft im Anschluss an The Expendables dann Road House, allerdings ebenfalls in einer Schnittfassung als gekürzte FSK 16-Version des Films, der eigentlich keine Jugendfreigabe hat. Selbstverständlich könnt ihr beide Action-Kracher auch online streamen, beispielsweise bei Amazon Prime.

Heute im TV: Darum geht's im Action-Kracher The Expendables

Ganz ehrlich? Eigentlich ist es völlig egal, um was sich die Geschichte von The Expendables dreht. Was hier wirklich zählt, ist, dass Sylvester Stallone, Jet Li, Jason Statham, Mickey Rourke, Dolph Lundgren, Terry Crews und Randy Couture ordentlich auf den Putz hauen, wild um sich ballern und alles in Schutt und Asche legen. Dabei muss natürlich auch noch möglichst viel explodieren.

Aber wir wollen mal nicht so sein: Die Expendables (also diejenigen, die sowieso schon lebensmüde und austauschbar sind und entsprechend gut verheizt werden können), sind so etwas wie die mutigste Söldnertruppe der Welt. Sie werden angeheuert, um einem südamerikanischen Diktator das Handwerk zu legen. Obwohl eigentlich niemand daran glaubt, dass sie lebendig von dieser Mission zurückkehren, ziehen sie todesmutig in den Kampf.

Weniger Geballer, dafür mehr Prügeleien: Das ist die Story von Road House

Weil das Road House von Frankie immer wieder von gewalttätigen Bikern terrorisiert wird, sucht die Besitzerin Hilfe beim ehemaligen UFC-Kämpfer Dalton (Jake Gyllenhaal). Der ist nicht nur unfassbar durchtrainiert und stellt seinen definierten Oberkörper zur Schau, sondern kennt sich auch mit fiesen Raubeinen aus. Er heuert im paradiesischen Ort auf den Florida Keys an und muss bald feststellen, dass der Job komplizierter ausfällt, als er zunächst gedacht hatte.

Road House - Trailer (Deutsch) HD

Bei Road House handelt es sich um eine Art Neuerfindung des Patrick Swayze-Klassikers von 1989, allerdings mit einem noch viel durchtrainierteren Oberkörper, sehr viel mehr Humor und obendrein auch noch dem echten UFC-Kämpfer Conor McGregor als furchteinflößender Gegenspieler Knox. Hier wird es wirklich persönlich, fies und brutal, und die Kampf-Choreografie ist über jeden Zweifel erhaben.

Während The Expendables ein absehbarer Erfolg war, der diverse Fortsetzungen nach sich zog, war die Sache bei Road House nicht so klar. Der Action-Kracher hat sich aber zu Amazons größtem Filmstart aller Zeiten gemausert und wurde bereits von über 80 Millionen Menschen gestreamt.