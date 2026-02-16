Heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Marathon, der mit größenwahnsinnigem Blockbuster-Bombast beginnt

Gleich zwei Sci-Fi-Brecher könnt ihr euch heute hintereinander im TV zu Gemüte führen. Wenn ihr auf Spannung und Bombast steht, seid ihr hier genau richtig.

Einen gigantomanischeren Film als Waterworld zu finden, ist gar nicht so einfach. Die Dreharbeiten klingen wie ein eigener Katastrophenfilm, aber der Endzeitstreifen ist trotzdem einzigartig geworden und einen Blick wert. Abgerundet wird der Sci-Fi-Marathon durch Alien 3.

Beide Filme könnt ihr euch heute Abend, am Mittwoch, den 18. Februar ab 20:15 Uhr, bei Kabel Eins anschauen. Erst kommt Waterworld, der bis um 23:00 Uhr läuft, und im Anschluss wird dann Alien 3 ausgestrahlt. Ihr könnt die beiden Sci-Fi-Filme aber natürlich auch online streamen, zum Beispiel hier bei diesen Anbietern.

Heute im TV: Darum geht's in Waterworld, dem Ausnahme-Sci-Fi-Epos

Die Polkappen der Erde sind geschmolzen und alles steht unter Wasser. Die Menschheit fristet ihr Dasein auf künstlichen Atollen, Schiffen und Booten. Der Legende nach soll aber irgendwo noch Festland existieren – das sogenannte Dryland. Auf dem Rücken eines jungen Mädchens könnte eine Karte dorthin tätowiert worden sein. Gemeinsam mit ihrer Adoptivmutter und einem mysteriösen Mutanten namens Mariner (Kevin Costner) macht sie sich zu einer beschwerlichen Reise auf. Allerdings suchen auch die fiesen Smoker nach Dryland.

Die Waterworld-Dreharbeiten haben Unmengen an Budget verschlungen und den Streifen zeitweise zu einem der teuersten Filme überhaupt gemacht. Das liegt auch daran, dass Regisseur Kevin Reynolds und Star Kevin Costner laut eines Yahoo-Interviews nicht auf die Tipps ihrer Kollegen wie Steven Spielberg hören wollten und größtenteils auf echtem Wasser statt in Studiotanks gedreht haben. Kurz nach Beginn des Drehs hat ein Sturm dann wohl direkt erst einmal sämtliche Kulissen zerstört.

Noch mehr Sci-Fi-Action: Das ist die Story von Alien 3

Ellen Ripley (Sigourney Weaver) kommt einfach nicht zur Ruhe und strandet nach den Ereignissen der ersten beiden Alien-Teile auf einem Gefängnisplaneten voller Männer. Aber wie sich nach kürzester Zeit und einigen rätselhaften Todesfällen herausstellt, ist mit ihr auch das brutale Xenomorph-Alien dort gelandet. Nun gilt es, sich mit der dysfunktionalen Gefängnisgesellschaft zu arrangieren, um dem ungebetenen Gast die Stirn bieten zu können. Was natürlich noch komplizierter ist, als es sowieso schon klingt.

Der dritte Alien-Film stieß bei manchen Fans der ersten beiden Teile zunächst auf nur wenig Gegenliebe. Aber auch wenn die CGI-Aliens vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig wirken, ist es David Fincher auf jeden Fall gelungen, einen würdigen und nicht minder spannenden Nachfolger der legendären ersten beiden Filme zu schaffen.