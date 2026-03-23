Heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Marathon, der mit seinen Zeitreise-Ideen noch Stunden später beschäftigt

Wie lassen sich Anschläge verhindern, wenn man Einfluss auf die Zeit nehmen kann? Mit dieser Frage beschäftigen sich heute zwei packende Sci-Fi-Thriller, die beste Unterhaltung bieten.

Heute läuft ein Sci-Fi-Marathon auf RTL Zwei, der sich ganz der Zeitreise verschrieben hat. Sowohl Déjà Vu – Wettlauf gegen die Zeit als auch Source Code befassen sich damit, wie sich die Gegenwart verändern lässt, wenn man Einfluss auf die Zeit nimmt. Dennoch gehen beide Filme unterschiedlich mit dem Thema um. Mit Denzel Washington und Jake Gyllenhaal sind beide Blockbuster hochkarätig besetzt.

Der Sci-Fi-Abend beginnt am heutigen Freitagabend, den 27. März 2026, um 20:15 Uhr mit Déjà Vu. Im Anschluss zeigt RTL Zwei Source Code um 22:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es von diesem Film nicht, doch Denzel Washington könnt ihr nochmal am 30. März um 00:35 Uhr in Aktion sehen. Alternativ könnt ihr unter anderem bei Disney+ Déjà Vu streamen, Source Code ist bei diesen Streaming-Anbietern erhältlich.

Déjà Vu im TV: Denzel Washington spielt mit der Zeit

Nach einem verheerenden Anschlag auf eine Fähre wird Ermittler Doug Carlin (Washington) zu einer geheimen Technologie geführt. Diese ermöglicht es, Ereignisse aus der Vergangenheit zu beobachten und ihnen immer näher zu kommen. Was zunächst wie ein Ermittlungswerkzeug wirkt, entwickelt sich schnell zu einem Wettlauf gegen die Zeit, bei dem jede Entscheidung alles verändern könnte.

Wo Washington auftaucht, ist die Spannung meist nicht weit. Auch in Déjà Vu zieht der Oscarpreisträger in den Bann und nimmt das Publikum mit auf eine spannende Jagd gegen die Zeit. Nach Crimson Tide - In tiefster Gefahr und Mann unter Feuer war es die dritte Zusammenarbeit mit Regisseur Tony Scott. In den darauffolgenden Jahren folgten noch die Filme Die Entführung der U-Bahn Pelham 123 und Unstoppable - Außer Kontrolle.

Das Duo versteht es, eine fesselnde Grundidee mit klassischer Action zu kombinieren. In Déjà Vu sorgt das Spiel mit der Zeit und den daraus folgenden Konsequenzen für Spannung, die auch beim wiederholten Schauen nicht langweilig wird.

Source Code im TV: Jake Gyllenhaal in der Zeitschleife

Auch im zweiten Film Source Code spielt das Thema Zeitreise eine Rolle, wird aber ganz anders interpretiert. Hier erlebt Soldat Colter Stevens (Gyllenhaal) immer wieder die letzten Minuten vor einer Zugexplosion. Er ist Teil eines Experiments, bei dem die Testperson im Körper eines Menschen kurz vor dessen Tod aufwacht.

Colter muss in seiner Mission so immer wieder die letzten acht Minuten vor einer Zugexplosion erleben. In der kurzen Zeit soll er den Bombenbauer ausfindig machen, um einen weiteren Anschlag zu verhindern, doch Colter will auch die Fahrgäste retten.

In Source Code verändern sich bei jedem erneuten Durchleben Details und bringen neue Hinweise ans Licht. Gleichzeitig stellt sich die Frage, was real ist und ob Entscheidungen in dieser künstlichen Zeitblase echte Auswirkungen haben können. Auch im zweiten Film gelingt es Regisseur Duncan Jones, packende Action mit einer emotionalen Geschichte zu verbinden. Gyllenhaal führt überzeugend durch den durchdachten Sci-Fi-Thriller.