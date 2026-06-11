Heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Marathon mit einer der größten Kultfiguren des Weltalls

Diese beiden Sci-Fi-Filme mit Horror-Einschlag triefen nur so vor Coolness und sind trotz ihres mäßigen Erfolges absoluter Kult geworden.

Heute könnt ihr euch im TV gleich zwei schwer unterhaltsame Sci-Fi-Filme ansehen, die noch dazu recht ungewöhnlich sind. Einziger Wermutstropfen: Pitch Black - Planet der Finsternis und Riddick - Chroniken eines Kriegers laufen leider in der falschen Reihenfolge.

Zuerst kommt nämlich der zweite Teil Riddick - Chroniken eines Kriegers, und zwar ab 20:15 Uhr bei ProSieben. Erst im Anschluss wird dann der eigentliche Vorgänger Pitch Black - Planet der Finsternis ausgestrahlt. Aber bei der Wiederholung am 15. Juni ab 23:20 Uhr stimmt die Reihenfolge (oder im Streaming, beispielsweise hier).

Heute im TV: Darum geht's in Riddick - Chroniken eines Kriegers

Fünf Jahre nach den Ereignissen aus Pitch Black befindet sich Riddick (Vin Diesel) immer noch auf der Flucht, weil ein gigantisches Kopfgeld auf ihn ausgesetzt ist. Zu allem Übel gerät er auch noch zwischen die Fronten eines intergalaktischen Krieges. Die sogenannten Necromonger wollen die Bevölkerung von Helion Prime versklaven und direkt den ganzen Planeten zerstören. Aber Riddick könnte das Zünglein an der Waage sein.

Auch ohne Vorkenntnisse aus Pitch Black funktioniert Riddick - Chroniken eines Kriegers ganz hervorragend. Hier werden jede Menge absurd pseudocoole Sprüche geklopft und ordentlich gekämpft, dass die Fetzen fliegen. Besonderen Unterhaltungswert bieten kuriose Namen wie Necromonger, Crematoria, Helion Prime und Co. oder die Ideen und Traditionen der Necromonger wie "was du tötest, gehört dir".

Direkt danach kommt Pitch Black, der bessere Riddick-Film

Nachdem ein Raumschiff voller Gefangener auf einem mysteriösen Planeten gestrandet ist, müssen die Überlebenden irgendwie zusehen, dass sie auch nach dem Absturz noch weiter überleben. Was durch die finsteren Kreaturen, die unter der Erdoberfläche hausen, deutlich erschwert wird. Vor allem, weil die eigentlich nur bei Dunkelheit aus ihren Löchern kommen und eine Sonnenfinsternis bevorsteht. Aber zum Glück kann Riddick im Dunkeln sehen.

Seht hier den Trailer zu Pitch Black:

Pitch Black Planet der Finsternis - Trailer (Deutsch) HD

Ein gewisser B-Movie-Charme stört beim ersten Teil der Reihe nicht im Geringsten. Dafür ist die Prämisse einfach zu cool, originell und spannend. Angst vor der Dunkelheit ist seit jeher ein Grundpfeiler des Horrors und Pitch Black lehnt sich noch viel deutlicher in diese Richtung. Sobald die Sonnen erstmal untergegangen sind, geht es einfach richtig zur Sache und die kultig-witzige Figur des Riddick tut ihr Übriges.

Es gibt übrigens noch einen dritten Film der Reihe, der einfach nur Riddick heißt und 2013 erschienen ist. Auch ihm war aber nie der ganz große Erfolg vergönnt. Eigentlich soll auch schon seit einer kleinen Ewigkeit ein vierter Teil kommen, aber um die Fortsetzung ist es schon wieder verdächtig still geworden.