Heute im TV: 4 Stunden Superhelden-Marathon, bei dem der zweite Film ein absoluter Meilenstein ist

Zwei Marvel-Superheldenfilme sind heute direkt hintereinander zu sehen. Ein Zauberer mit Doktortitel und ein afrikanischer König bitten zum langen TV-Abend.

Die dritte Phase des Marvel Cinematic Universe hatte schon vor dem gigantischen Avengers-Showdown in Infinity War und Endgame so einiges zu bieten. Zwei Superheldenfilme dieser Kino-Epoche laufen heute direkt hintereinander im Free-TV. Vier Stunden lang kracht und scheppert dann das Effektgewitter um jeweils einen kostümierten Herold herum.

Los geht es bei ProSieben um 20:15 Uhr mit Doctor Strange, in dem Benedict Cumberbatch als Marvel-Zauberer die Bühne betritt. Danach kapert um 22:35 Uhr der von Chadwick Boseman gespielte Black Panther das Programm. Streamen könnt ihr die Filme sonst auch bei Disney+.

Superhelden-Abend auf ProSieben: Vorhang auf für Doctor Strange

Der von sich eingenommene Neurochirurg Stephen Strange (Cumberbatch) sucht nach einem verheerenden Autounfall die Magier-Enklave Kamar-Taj in Nepal auf. Hier erhofft er sich, von seinen Verletzungen geheilt zu werden, beginnt aber eine viel größere Reise. Von der Ältesten (Tilda Swinton) wird er zum waschechten Magier ausgebildet, der die Realität nach seinen Vorstellungen formen kann. Diese neuen Kräfte muss er kurz darauf im Kampf gegen den abtrünnigen Schüler Kaecilius (Mads Mikkelsen) und die finstere Entität Dormammu einsetzen.

Hier der Marvel-Trailer zu Doctor Strange:

Doctor Strange -Trailer 2 (Deutsch) HD

Doctor Strange zählt bis heute zu den visuell abgefahrensten Projekten, die Marvel je auf den Bildschirm gezaubert hat. Regisseur Scott Derrickson und sein Team hatten schließlich die psychedelischen Comics zur Vorlage, deren farbenprächtige Panels in der Kino-Version als desorientierende Set-Pieces umgesetzt wurden. Das kam auch bei der Moviepilot-Gemeinde gut an, wie die Wertung 7,2 von 10 beweist.

Marvel-Film Nummer 2: Black Panther übernimmt den Abend

Über dem zweiten Marvel-Abenteuer des Abends hängt leider ein dunkler Schatten, denn Hauptdarsteller Chadwick Bosman verstarb nur zwei Jahre später im Alter von 43 Jahren an einer Krebserkrankung. Sein filmisches Vermächtnis steht jedoch für sich und ist nicht umsonst der Superheldenstreifen, auf den MCU-Boss Kevin Feige persönlich am stolzesten ist. Über einen riesigen Kassenerfolg und drei Oscars konnte man sich ebenfalls im Fall von Black Panther freuen.

Der Film spielt sich im fiktiven afrikanischen Königreich Wakanda ab, das von der künstlerischen Strömung des Afrofuturismus inspiriert wurde. Thronerbe T'Challa (Bosman) muss seine Krone gegen den Herausforderer Killmonger (Michael B. Jordan) verteidigen, der sich und sein Volk von der Königsfamilie verraten fühlt.

Black Panther war der erste Marvel-Film von einem Schwarzen Regisseur (Ryan Coogler) mit vornehmlich Schwarzem Ensemble. Das Ergebnis ist ein Highlight des gesamten Comic-Kino-Unterfangens und mit sagenhaften 96 Prozent der bestbewertete MCU-Film auf Rotten Tomatoes .

Weitere Rollen haben Lupita Nyong'o als Nakia, Letitia Wright als Shuri, Danai Gurira als Okoye und Angela Bassett als Ramonda.