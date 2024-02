Heute im TV: 4 Stunden Sylvester Stallone-Action, die einen ultimativen Fan-Traum erfüllt hat

Explosionen und knallharte Typen mit großen Muskeln und trockenen Sprüchen – so sollte ein klassischer Actionfilm sein. Heute laufen gleich zwei Filme davon mit Sylvester Stallone im Doppelpack.

Heute läuft ein wahres Action-Spektakel im TV. Über vier Stunden lang pulverisiert Sylvester Stallones Söldnertrupp in The Expendables und The Expendables 2 jeden Widerstand. Stallone und Dave Callaham schrieben das Drehbuch zu Teil 1 und zollten damit den Action-Filmen der 80er und 90er Jahre Tribut. Klar, dass auch die Stars aus der Zeit nicht fehlen durften.

Darum geht es in The Expendables und seiner Fortsetzung

Ein kampferprobtes und todesmutiges Söldner-Team erhält den Auftrag, sich in ein südamerikanisches Land einzuschleusen, um dort den Diktator zu stürzen. Doch der sechsköpfige Trupp muss im Zuge seiner Mission feststellen, dass ihr Auftraggeber ein doppeltes Spiel mit ihnen treibt.

Splendid/20th Century Fox Der Elitetrupp aus The Expendables 2

Im zweiten Teil erhalten die Expendables das neue Mitglied Billy the Kid (Liam Hemsworth) und einen Auftrag, der nach leicht verdientem Geld klingt. Doch bald schon läuft alles aus dem Ruder und einer von ihnen wird ermordet. Der Söldnertrupp verlangt nach Rache und begibt sich auf seine gefährlichste Mission, wobei Stallones Krieger auf eine Verschwörung stoßen, die das Kräfteverhältnis in der Welt verändern könnte.

The Expendables vereint alle Action-Stars in einem Film

Was die The Expendables-Reihe so erfolgreich macht, ist neben der Physik und Logik trotzenden Action wohl auch die Zusammenführung etlicher Megastars des Genres. Die zwar etwas gealtert, aber deren Körper noch immer gestählt sind. Bei der Riege an Namen, die alle in einem Film vereint sind, hat sich wohl so mancher Fan-Traum erfüllt.

Die Stars aus The Expendables 1 & 2 mit ihren großen Action-Hits

Wer meint, es könnte nicht besser werden, findet in den beiden weiteren Teilen noch mehr Mega-Stars. Dort tummeln sich unter anderem Harrison Ford, Mel Gibson, Megan Fox, 50 Cent, Wesley Snipes und Antonio Banderas, um nur einige der Namen zu nennen. Obwohl die ersten drei Teile das doppelte und dreifache ihrer Produktionskosten einfahren konnten, floppte Teil 4 an den Kinokassen (via The Numbers ). Wie es mit der Reihe weitergeht, ist unklar.

WOW streamt Expendables 1 * und Expendables 2 *

Wann läuft The Expendables 1 und 2 im TV?

The Expendables läuft auf VOX im Doppelpack. Am heutigen Donnerstag, dem 15. Februar, wird Teil 1 um 20:15 Uhr gezeigt, Teil 2 läuft um 22.00 Uhr. Eine Wiederholung gibt es von Teil 1 am 16. Februar um 22:15 Uhr und von Teil 2 am 17. Februar um 23:05 Uhr.

