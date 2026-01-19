Heute im TV: 4 Stunden Thriller-Marathon, der mit Mega-Star für Spannung sorgt

Zwei echte Oldschool-Thriller laufen heute Abend im TV. Vier Stunden lang Spannung ist garantiert, getragen von haufenweise großen Namen.

Harrison Ford ist zu Beginn der 1990er Jahre gleich zweimal in die Rolle von Tom Clancys Jack Ryan geschlüpft. Die Verfilmungen liefern neben jeder Menge Politik und Intrigen vor allem unglaublich viel Spannung. Zuerst läuft Das Kartell und danach könnt ihr direkt Die Stunde der Patrioten schauen.

Ab 20:15 Uhr geht es am heutigen Dienstag, den 20. Januar bei Kabel Eins los. Ab 23:10 Uhr kommt dann Die Stunde der Patrioten, der bis um 1:30 Uhr dauert. Beide Filme werden wiederholt, einmal am 22. und einmal am 27. Januar. Ihr könnt die beiden Thriller aber natürlich auch online streamen, wo genau, erfahrt ihr hier.

Heute im TV: Darum geht es im Thriller Das Kartell mit Harrison Ford

Weil ein Freund des US-Präsidenten ermordet wurde, ordnet dieser eine geheime Militäroperation als Racheakt gegen ein kolumbianisches Drogenkartell an. Davon wusste der CIA-Mann Jack Ryan (Harrison Ford) allerdings überhaupt nichts und er ist entsetzt: Einerseits kamen bei dem Gegenschlag wohl auch Zivilist:innen ums Leben, andererseits hat Ryan – ohne es zu wissen – die Aktion überhaupt erst möglich gemacht. Er gerät zunehmend zwischen die Fronten.

Was passiert in unserem zweiten Thriller-TV-Tipp, Die Stunde der Patrioten?

Eigentlich hatte der CIA-Analyst und Professor für Militärgeschichte, Jack Ryan, seinen Job bei der Landesbehörde bereits an den Nagel gehängt, da gerät doch wieder hinein. Durch Zufall kann er einen Anschlag verhindern und tötet dabei einen der Terroristen. Der entpuppt sich als kleiner Bruder des IRA-Terroristen Sean Miller (Sean Bean), der Rache schwört. Es dauert nicht lange, bis er auf freien Fuß gelangt und beginnt, Jack Ryan und seiner Familie das Leben zur Hölle zu machen.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu Die Stunde der Patrioten ansehen:

Die Stunde der Patrioten - Trailer (Deutsch) HD

Die beiden Harrison Ford-Thriller bieten Spannung pur

Aus heutiger Sicht wirken die Machenschaften der USA in Das Kartell zwar nochmal eine ganze Spur realer, aber durch das Alter der Filme, das man ihnen durchaus an der einen oder anderen Stelle ansieht, lässt sich der aktuelle Bezug gut ausblenden. Dann bleibt vor allem ein atemloser Thriller-Marathon mit einem bestens aufgelegten Harrison Ford und jeder Menge Hochspannung übrig.

Sowohl Die Stunde der Patrioten als auch Das Kartell basieren auf Tom Clancy-Romanen, genau wie zum Beispiel Jagd auf Roter Oktober. Auch Ben Affleck hat schon einmal Jack Ryan verkörpert, und zwar in Der Anschlag. Allerdings finden die Ereignisse in Die Stunde der Patrioten vor der Story von Das Kartell statt, Kabel Eins zeigt die Filme also in der falschen Reihenfolge.