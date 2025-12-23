Heute im TV: 5 Stunden Abenteuer-Marathon, der heißgeliebte Monster-Reihe neu auflegte

Heute warten im Fernsehen gleich zwei Mega-Blockbuster auf euch, die eine großartige Sci-Fi-Reihe wiederbelebten. Mit gewaltigen Dinos und unterhaltsamen Figuren geht das Abenteuer weiter.

Jurassic Park zeigte uns 1993, wie ein Freizeitpark mit Dinosauriern aussehen könnte. 22 Jahre später öffnete er dann mit Jurassic World tatsächlich seine Türen. Am heutigen Dienstag, den 30. Dezember 2025 zeigt RTL die Dino-Action um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss geht das Abenteuer mit Jurassic World 2: Das gefallene Königreich weiter, um 22:35 Uhr.

Der erste Teil wird am 31. Dezember um 00:55 Uhr und der zweite Teil am 02. Januar um 00:00 Uhr. Beide Filme findet ihr auch bei Netflix und weiteren Anbietern im Stream.

Jurassic World im TV: Der Park öffnet seine Tore

Einst waren die Dinosaurier ausgestorben, inzwischen sind sie für die Besucher:innen des Jurassic World zur Normalität geworden. Um das Interesse an den Tieren auf Isla Nublar hochzuhalten, erschafft der Park neue, genetisch veränderte Exemplare - mit fatalen Folgen. Als der Indominus Rex ausbricht, verwandelt sich das Urlaubsparadies in eine tödliche Falle.

Auch wenn der Park in Jurassic World mit seinem futuristischen Look, den 90er Jahre Charme lange hinter sich gelassen hat, kommt dennoch Nostalgie auf. Dafür sorgen einige Easter Eggs. Auch inhaltlich erwartet uns ein spannendes und abwechslungsreiches Abenteuer mit Chris Pratt und Bryce Dallas Howard in den Hauptrollen und natürlich jede Menge Dino-Action. Inhatlich sorgen die gezähmten Raptoren allerdings für einen Vemutstropfen, beste Unterhaltung wird dennoch geboten.

Jurassic World 2 im TV: Die Dino-Action geht weiter

Nachdem der Freizeitpark im puren Chaos versunken war, leben die Dinosaurier frei auf der Isla Nublar, doch ein anstehender Vulkanausbruch bedroht das Leben der Urzeittiere. Claire (Howard) hat mittlerweile die Seiten gewechselt und kämpft nun für das Wohl der Tiere. Nun soll ihr Ex-Freund Owen (Pratt) dabei helfen, die prähistorischen Kreaturen zu retten. Bei der gefährlichen Expedition stoßen sie jedoch auf eine Verschwörung.

Nach Colin Trevorrow führt im zweiten Teil J.A. Bayona Regie, der bereits bei The Impossible zeigte, dass er Naturkatastrophen in Szene setzen kann, dabei spielen die in der Fortsetzung nicht die größte Bedrohung. Obwohl der zweite Teil mit einer atmosphärisch deutlich dichteren Inszenierung aufwarten kann, die einige gruselige Momente beschert, ist das Drehbuch deutlich schwächer. Das wird gerade in der zweiten Hälfte deutlich, wenn die Handlung weg von den Dinos führt und hin zu einer Verschwörung, auf die die meisten Fans wohl hätten verzichten können.

Auch wenn es einige Kritikpunkte gibt, lohnt sich der heutige Film-Marathon. Immerhin bekommen wir starke Szenen, jede Menge Abenteuer, einen eröffneten Park und völlig freidrehende Dinos zu Gesicht, die für Spannung, Action und beste Unterhaltung sorgen.