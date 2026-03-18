Heute im TV: 5 Stunden Action-Thriller-Marathon, der direkt mit einem unsterblichen Klassiker beginnt

Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, welcher Action-Thriller mit Bruce Willis euer Lieblingsfilm ist, dann schaut doch einfach direkt zwei davon hintereinander.

Bruce Willis hat einige der coolsten, spannendsten und einflussreichsten Actionfilme aller Zeiten gedreht. Zwei seiner besten Thriller laufen heute hintereinander im TV und den Anfang macht der wahrscheinlich berühmteste Film, in dem der Schauspieler jemals zu sehen war. Die Rede ist von Stirb Langsam (was sonst?), danach läuft Der Schakal.

Los geht das brachiale Spektakel am heutigen Freitag, dem 20. März ab 20:15 Uhr bei RTL Zwei. Ab 22:55 Uhr schiebt der Sender dann direkt Der Schakal hinterher. Schluss ist um 1:20 Uhr und genau um diese Uhrzeit kommt auch die Wiederholung in den frühen Morgenstunden des 22. März.

Wie immer könnt ihr die beiden Streifen natürlich auch einfach jederzeit online schauen, zum Beispiel bei diesen Streaming-Anbietern.

Heute im TV: Darum geht's im Action-Thriller Stirb langsam

An Weihnachten will der New Yorker Polizist John McClane (Willis) einfach nur Zeit mit seiner eigentlich schon von ihm getrennten Frau verbringen und fliegt dafür extra nach Los Angeles. Die Ehe hat ihre besten Zeiten zwar schon hinter sich, aber vielleicht ist sie ja noch zu retten. Dann wird die Weihnachtsfeier der Ehefrau Holly (Bonnie Bedelia) aber von Terroristen überfallen, die die ganze Party-Gesellschaft als Geiseln nehmen.

John McClane kann zum Glück entwischen und versucht im Alleingang, die Terroristen unter Anführer Hans Gruber (Alan Rickman) vom Schlimmsten abzuhalten und einen Fiesling nach dem anderen auszuschalten. Gleichzeitig will er Hilfe rufen und probiert verzweifelt, die Polizei zu kontaktieren. Sergeant Al Powell (Reginald VelJohnson) gibt sein Bestes von außerhalb des Büroturms.

Der Schakal im TV: Bruce Willis in Action-Thriller-Höchstform

Der Schakal war zwar nicht ganz so erfolg- und einflussreich wie Stirb Langsam (immerhin stolzer dritter Platz auf der Moviepilot-Liste der besten Actionfilme aller Zeiten), aber das heißt nicht, dass er weniger Spaß machen würde. Bruce Willis schlüpft hier in die Rolle eines mit allen Wassern gewaschenen Auftragsmörders, der von der Polizei gejagt wird.

Der Film stellt ein Remake des gleichnamigen Thrillers aus dem Jahr 1973 dar. Mittlerweile existiert auch noch eine äußerst gelungene Serienadaption des Stoffes namens The Day of the Jackal mit Eddie Redmayne und Lashana Lynch.

Der Schakal - Trailer (Deutsch)

Das Spannende ist hier die ungewöhnliche Rolle: Bruce Willis spielt ausnahmsweise nicht den sympathischen Alltagshelden, sondern einen extrem abgebrühten, eiskalten Profikiller. Trotzdem fiebern wir irgendwann mit der Figur mit, auch wenn wir uns eigentlich überhaupt nicht mit ihr identifizieren können. Obendrauf gibt es jede Menge Action und noch mehr Spannung.