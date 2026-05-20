Heute im TV: 5 Stunden Blockbuster-Marathon, der Abenteuer und Action pur entfesselt

Im ersten Blockbuster wartet ein lustig-chaotisches Abenteuer auf euch und im zweiten sorgt ein Anti-Held für jede Menge Chaos. Trotz großer Franchise fielen die Erfolge unterschiedlich aus.

Ins Wochenende könnt ihr heute mit zwei großen Dwayne Johnson-Filmen starten. Während mit dem Schauspieler das Jumanji-Franchise zu neuem Leben erwachte und zwei Filme rund 1,7 Milliarden US-Dollar einspielten, landete er mit Black Adam einen Flop, der das geplante DC Extended Universe endgültig begrub. Dabei kam der Superheldenfilm bei vielen Fans gut an.

ProSieben strahlt den Blockbuster-Marathon am heutigen Freitag, den 22. Mai 2026 aus. Los geht's mit Jumanji: The Next Level um 20:15 Uhr (Wiederholung am Montag um 15:05 Uhr und im Stream verfügbar). Im Anschluss läuft Black Adam um 22:55 Uhr. Eine Wiederholung wird nicht ausgestrahlt, doch ihr findet den Superheldenfilm alternativ im Stream.

Jumanji: The Next Level zeigt Dwayne Johnson in einer seiner besten Rollen

In Jumanji: The Next Level geraten Spencer (Alex Wolff) und seine Freunde erneut in das gefährliche Videospiel, diesmal jedoch mit unerwarteter Verstärkung. Denn auch sein Großvater Eddie (Danny DeVito) und dessen früherer Freund Milo (Danny Glover) landen im Spiel und sorgen mit ihren Avataren für reichlich Chaos, denn hinter den bekannten Videospiel-Figuren aus dem ersten Teil (gespielt von Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan) stecken diesmal ganz andere Persönlichkeiten.

Gerade Muskelpaket Johnson überzeugt dabei mit viel Humor als grummeliger Rentner und zeigt eine überraschend andere Seite. Zusammen mit neuen Schauplätzen, temporeicher Action und vielen witzigen Momenten entwickelt sich die Fortsetzung zu einem abwechslungsreichen Abenteuer, das neben dem Comedy-Faktor auch emotionale Momente bietet.

Für Fans der Reihe geht das Abenteuer dieses Jahr im Kino weiter. Jumanji 3: Open World startet am 23. Dezember 2026 in den deutschen Kinos. Der 3. Film klingt bereits nach jeder Menge Chaos, denn diesmal stecken die Figuren in einer fehlerbehafteten Demo-Version fest.

Superhelden-Flop Black Adam begrub das DCEU endgültig

Vom Erfolg von Jumanji war der zweite Film weit entfernt. Black Adam erzählt die Ursprungsgeschichte des gleichnamigen Antihelden. Einst war Teth-Adam (Johnson) im alten Ägypten ein Sklave, der durch die Kräfte des Zauberers Shazam enorme Macht erhielt und sich gegen seine Unterdrücker erhob.

Nach Jahrhunderten der Gefangenschaft kehrt er in der Gegenwart zurück und trifft auf die Justice Society of America rund um Dr. Fate (Pierce Brosnan) und Cyclone (Quintessa Swindell). Aus anfänglichen Gegnern werden schließlich Verbündete, als eine noch größere Bedrohung auftaucht.

Trotz großer Erwartungen konnte der Film an den Kinokassen jedoch nicht den erhofften Erfolg feiern. Zwar spielte der Film fast 400 Millionen US-Dollar ein, doch bei einem gigantischen Budget von 200 Millionen muss mindestens das Dreifache eingespielt werden, um als Erfolg zu gelten. Obwohl Johnson eine Post-Credit-Szene hinter dem Rücken des damaligen DC-Chefs einfädelte, in der Henry Cavills als Superman zurückkehrt, wurde nur wenige Wochen nach dem Kinostart von Black Adam bestätigt, dass es keine Fortsetzung geben wird.

Laut dem allgemeinen Kritiker-Konsens auf Rotten Tomatoes hätte Black Adam eine spannende DC-Zukunft formen können, doch für sich allein genommen sei der Film ein enttäuschend unausgewogenes Kinoerlebnis. Der Publikumsscore liegt mit 87 Prozent aber mehr als doppelt so hoch. Dort heißt es:

Mit viel Action, starken Effekten und einer Geschichte, der auch Nicht-Comicfans problemlos folgen können, zählt Black Adam zu den besten DC-Filmen der letzten Jahre.