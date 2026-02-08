Im Stream: 5 Stunden Sci-Fi-Marathon mit düsteren Zukunftsvisionen und Aliens

Am Samstagabend gab es bei ZDFneo Sci-Fi satt. Von 20:15 Uhr bis 01:20 Uhr werden gleich drei Filme ohne Werbeunterbrechung gezeigt, die düstere Zukunftsbilder entwerfen.

Mit Seelen, Æon Flux und The 6th Day wird euch ein abwechslungsreicher Film-Marathon geboten, der von außerirdischen Wanderern, einer zweifelnde Auftragskillerin und gefährlichen Klonen erzählt. Auch wenn die Filme an den Kinokassen floppten, wird Sci-Fi-Fans seichte Unterhaltung zum Abschalten geboten.

Am 14. Februar 2026 liefen folgende Filme auf ZDFneo:

Seelen: 20:15 Uhr / Wiederholung am 15. Februar, um 01:20 Uhr oder im Stream

Æon Flux: 22:05 Uhr / Wiederholung am 15. Februar, um 05:05 Uhr oder im Stream



The 6th Day: 23:30 Uhr / Wiederholung am 15. Februar, um 03:15 Uhr oder im Stream



Seelen im Stream: Sci-Fi-Franchise von Twilight-Autorin

Nach der Vampir-Saga Twilight, wagte sich Autorin Stephenie Meyer ans Sci-Fi-Genre. Die Adaption Seelen wurde 2013 hochkarätig besetzt und erzählt eine Welt, in der außerirdische Wesen in menschliche Körper eindringen und deren Bewusstsein auslöschen.

Als die Widerstandskämpferin Melanie (Saoirse Ronan) von einem Alien befallen wird, kämpft sie gegen den Prozess an und schafft es schließlich sich mit dem Eindringling anzufreunden. Das macht sie jedoch zur Zielscheibe der Sucherin (Diane Kruger), die die verbliebenen Menschen umwandeln will.

Der Ausflug ins Sci-Fi-Genre war für Meyer kurz. Obwohl sie drei Bücher geplant hatte, veröffentlichte sie nach Seelen keine Fortsetzungen. Vielleicht lag es an dem Flop des Films, der mit einem 40 Millionen US-Dollar Budget nur rund 63 wieder einspielte.



Æon Flux mit Charlize Theron: Rebellion in einer perfekten Welt

Um die Bedrohung der Menschheit geht es auch in Æon Flux, denn durch zahlreiche Seuchen ist die Population in dieser Zukunftsvision um 99 Prozent geschrumpft. Alle Überlebenden sind in einem geschützten Stadtstaat versammelt, der ein paradiesisches Leben garantiert. Doch hinter der Fassade verbirgt sich ein System, das Menschen manipuliert und kontrolliert. Daher soll Auftragskillerin Æon Flux (Charlize Theron) den Regierungschef (Marton Csokas) töten, doch ihr kommen Zweifel.

Trotz guter Star-Besetzung und futuristischer Action, kann der Film nicht mit der Vorlage der gleichnamigen MTV-Animationsserie mithalten. Das Ergebnis an den Kinokassen war ebenfalls enttäuschend. Mit 53 Millionen US-Dollar , konnte er nichtmal die Budgetkosten decken. Seichte Unterhaltung zum Abschalten bietet Æon Flux aber dennoch.

The 6th Day: Wenn der Mensch kopierbar wird

Das beste kommt bekanntlich zum Schluss – das zeigt sich auch bei diesem Sci-Fi-Marathon. The 6th Day mit Arnold Schwarzenegger schnitt mit 40 Prozent nicht nur bei der Kritikerwertung von Rotten Tomatoes am besten ab, sondern auch bei unserer Community. Knapp 4.900 Nutzer:innen bewerten den Film im Schnitt mit ganz guten 6 von 10 Punkten. Wenn gleich das Ergebnis an den Kinokassen ähnlich schwach wie bei Seelen ausfiel (via Box Office Mojo ).

In dem Sci-Fi-Thriller sind Klone von Haustieren zwar erlaubt, aber nicht von Menschen. Dennoch wird im Geheimen damit experimentiert. Als der Familienvater Adam Gibson (Schwarzenegger) plötzlich seinem Klon begegnet, gerät er in Lebensgefahr. Schnellstmöglich muss er herausfinden, warum ausgerechnet er geklont wurde.