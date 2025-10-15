Heute im TV: 500 Millionen Dollar teurer Sci-Fi-Blockbuster, der am Ende genau das macht, worauf Fans seit 28 Jahren gewartet haben

Im TV gibt es heute einen unfassbar teuren Sci-Fi-Kracher zu sehen, der für viele Fans seines Franchise eine fast 30 Jahre alte Hoffnung erfüllt.

Wovor haben selbst riesige Dinos Angst? Genau, Vulkanausbrüche. Das ist, frei formuliert, die Prämisse von Jurassic World 2: Das gefallene Königreich, den ihr bei Netflix streamen könnt. Er hat ohne Steuerabzüge 500 Millionen Dollar gekostet und ist damit einer der teuersten Filme aller Zeiten (via Forbes ). Am heutigen Donnerstag, den 16. Oktober 2025, läuft er um 20.15 Uhr auf Vox. Am Ende des Films kriegen Fans das zu sehen, was viele von ihnen seit Beginn des Franchise herbeisehnen. Vorsicht, Spoiler!

Im TV: Sci-Fi-Film, der Fans ein seit langem erwartetes Geschenk macht

Jurassic World 2 spielt drei Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World. Die friedlich lebenden Dinos müssen ihr Biotop Isla Nublar schnellstens verlassen, um dem bevorstehenden Ausbruch des Vulkans auf der tropischen Insel zu entgehen. Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce Dallas Howard) wollen sie schnellstmöglich retten. Aber natürlich hat wieder eine finstere Truppe von Fieslingen ihre Hände im Spiel.

Es folgen Spoiler.

Am Ende erfolgt schließlich der lange angekündigte Vulkanausbruch, der vom Team des Sci-Fi-Films stellenweise mit Katzenstreu (!) simuliert wurde. Viel gewaltiger als die Explosion und die Lavamassen ist allerdings die Freiheit der Dinosaurier, die im Finale aus der Gefangenschaft und in die weite Welt entkommen. Menschen und Urzeitechsen leben jetzt tatsächlich zusammen.

Das Leben findet im Finale also buchstäblich seinen Weg: Seit dem ersten Teil stand dieses Katastrophen-Szenario im Raum. Die Reboot-Reihe trug das Ausbruchs-Versprechen bereits im Titel: Aus Jurassic Park wurde Jurassic World.

Jurassic World 4 beendete den Fan-Traum wieder

Wer 2025 Jurassic World 4: Die Wiedergeburt im Kino gesehen hat, weiß um das Ende des Fan-Traums: Produzent Steven Spielberg, Autor David Koepp und Regisseur Gareth Edwards grenzten die große, geteilte Welt der Menschen und Saurier wieder ein. In der Story des Films haben Klimaumstände und Krankheiten die Urechsen auf einen schmalen Inselstreifen um den Äquator zurückgedrängt.

