Heute im TV: 6 Stunden Sci-Fi-Marathon, der mit gigantischen Bildern und heftigem Alien-Ersatz begeistert

Bei Nitro laufen heute gleich drei Sci-Fi-Streifen im Fernsehen, die einen abwechslungsreichen Marathon bieten. Mit starken Bildern und Nervenkitzel sorgt er für beste Unterhaltung.

Am heutigen Sci-Fi-Abend zeigt Oblivion mit beeindruckenden Bildern eine düstere Zukunftsvision. Im Anschluss bietet Life einen klaustrophobischen Alien-Thriller und zum Abschluss erzählt Flatliners von einem metaphysischen Horror-Experiment.

Am heutigen Dienstag, den 5. Mai 2026, werden die Filme wie folgt bei Nitro ausgestrahlt:

Oblivion um 20:15 Uhr, Wiederholung am 06. Mai um 22:25 Uhr oder im Stream

Life um 22:45 Uhr, Wiederholung am 07. Mai um 01:00 Uhr oder im Stream

Flatliners am 6. Mai um 00:40 Uhr, keine Wiederholung, aber im Stream zu sehen

Sci-Fi-Dystopie Oblivion im TV: Tom Cruise in einer zerstörten Welt

In Oblivion wohnt die Menschheit nach einem Alienkrieg in schwebenden Städten. Tom Cruise wird als Bodentechniker Jack Harper zurück auf die Erde geschickt, um Verteidigungsdrohnen zu reparieren. Doch auf der Erde angekommen,

Oblivion begeistert vor allem durch seine visuelle Kraft, die sowohl spektakuläre Landschaften als auch eine sterile Hightechwelt zeigt. Hinzu kommt ein gelungener Soundtrack, der die Atmosphäre stimmungsvoll untermalt. Damit tröstet Oblivion über den etwas dünnen Plot hinweg.

Mehr TV-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.

Life zeigt grausamen Überlebenskampf im All

In Life wird ein Astronautenteam (darunter Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson und Jake Gyllenhaal) auf den Mars gesandt, um eine Proben-Sonde zurückzuholen. Tatsächlich finden sich in den Proben Spuren von Intelligenz, doch die entwickelt sich schnell zur Bedrohung für die gesamte Raumstation.

Wie schon im großen Sci-Fi-Klassiker Alien spielt auch Life mit der klaustrophobischen Enge auf der Raumstation. Damit schreibt der Film zwar nicht das Genre neu, aber bietet dennoch dichte Hochspannung und einen hochkarätigen Cast, der abliefert. Mit Life seht ihr einen intensiven Sci-Fi-Thriller, der mit düsteren Momenten überzeugt.

Flatliners liefert Mystery-Horror mit Nahtoderfahrungen

Düster wird es auch im dritten Film. In Flatliners von Niels Arden Oplev wagt eine Gruppe Medizinstudent:innen (unter anderem Elliot Page und Nina Dobrev) ein extremes Experiment. Sie versetzen sich gegenseitig für kurze Zeit in den klinischen Tod, um Nahtoderfahrungen zu erforschen. Doch der kurze Blick ins Jenseits hat ungeahnte Konsequenzen.

Flatliners ist die Neuverfilmung des gleichnamigen Sci-Fi-Horrors von 1990, in dem Stars wie Kevin Bacon, Julia Roberts und Kiefer Sutherland mitspielten. Letzterer ist auch im Remake zu sehen. Während das Original mittelmäßige Kritiken erhielt, fiel das Remake komplett durch. Auf Rotten Tomatoes hat der Film eine Kritikenwertung von 4 Prozent.

Weiterlesen:

Das Publikum bewertete ihn immerhin mit 32 Prozent, bei unserer Community erhält er im Durchschnitt 5,2 von 10 Punkten. Auch wenn der Film sein Potenzial nicht voll entfaltet, liefert er einige Schockmomente und bietet gerade für Mystery-Fans einen interessanten Ansatz.