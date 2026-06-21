Heute im TV: 6 Stunden Sci-Fi-Marathon – hier ist wirklich für jeden Filmfan etwas dabei

Ganze vier Filme warten im abwechslungsreichen Sci-Fi-Marathon auf euch, die die ganze Bandbreite des Genres zeigen. Auch inhaltlich überzeugen die Werke und bieten einen runden Fernsehabend.

Heute erwartet euch ein Sci-Fi-Marathon, der die ganze Vielfalt des Genres voll ausschöpft. Von dystopischer Rebellion über gefeierte Roboter-Action bis hin zu düsterem Weltraum-Horror und nervenaufreibendem Monster-Thriller ist alles dabei.

Den großen Sci-Fi-Marathon gibt es am heutigen Donnerstag, den 25. Juni 2026 auf Kabel Eins mit den folgenden Ausstrahlungen:

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 1: Die Revolution beginnt

Den Auftakt macht Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1. Nachdem die ersten beiden Filme sich auf die tödlichen Spiele konzentriert haben, geht es im dritten Teil um den Beginn der Revolution. Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird darin zum Symbol des Widerstands gegen das diktatorische Kapitol.

Der Film legt den Fokus auf politische Intrigen, Propaganda und den Aufbau einer Revolution, statt auf klassische Action. Das bringt Abwechslung in die Geschichte und zeigt die sonst so starke Katniss in einer neuen Rolle, mit der sie sichtlich zu kämpfen hat. Beide Parteien setzen alles daran, die Bevölkerung auf ihre Seite zu ziehen, was auch innerhalb der Rebellion moralische Fragen aufwirft, die gelungen im Film verhandelt werden.

Animationsfilm Transformers One zeigt Ursprungsgeschichte des Franchise

Deutlich actionreicher geht es in Transformers One weiter. Der von Kritiker:innen und Fans gefeierte Animationsfilm erzählt die Ursprungsgeschichte von Optimus Prime und Megatron und beleuchtet, wie aus einstigen Freunden erbitterte Feinde wurden. Der Film überzeugt mit beeindruckender Optik, temporeichen Actionszenen und einer emotionalen Geschichte, die auch Zuschauende ansprechen dürfte, die das Franchise bisher wenig beachtet haben.

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Kultfilm Event Horizon bietet spannenden Weltraum-Horror

Richtig düster wird es dann mit Event Horizon. Der Sci-Fi-Horror aus den 90ern hat zwar nicht die Bekanntheit von Alien erlangt, überzeugt aber ebenfalls mit seinem klaustrophobischen Grusel. In dem Kultfilm muss eine Rettungscrew ein verschollen geglaubtes Raumschiff untersuchen. Dort erwartet sie ein wahrer Albtraum.

Gigantische Monster-Action mit Cloverfield

Der große Sci-Fi-Marathon klingt mit dem 2008 erschienenen Cloverfield aus. Dort verwandelt sich New York binnen weniger Stunden in ein Trümmerfeld. Etwas Großes und Gefährliches ist dem Meer entstiegen.

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Die Found-Footage-Inszenierung durch die Handkamera sorgt für ein unmittelbares Mittendrin-Gefühl und erzeugt eine Spannung, die in den knackigen 85 Minuten hochgehalten wird.