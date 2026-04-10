Heute im TV: 7 Stunden Fantasy-Marathon, der mit einer großen Free-TV-Premiere startet

Wer familienfreundliche Fantasyfilme liebt, kommt heute Abend im Fernsehen auf seine Kosten. Es läuft sogar die Free-TV-Premiere von einem ganz neuen Vertreter dieser Gattung.

Fantasyfilme müssen nicht automatisch epochale Blockbuster sein, in denen große Schlachten geschlagen werden und wir fremde Welten kennenlernen. Gerade im Bereich des Familienkinos werden Fantasy-Elemente oft auch in unsere Realität eingewoben, so zum Beispiel bei der heutigen Free-TV-Premiere auf ProSieben.

Um 20:15 Uhr zeigt der Sender erstmals den verspielten IF: Imaginäre Freunde mit Ryan Reynolds. Damit jedoch nicht genug. Direkt im Anschluss könnt ihr euch ab 22:25 Uhr das unterschätzte Fantasy-Abenteuer BFG – Big Friendly Giant von Steven Spielberg anschauen. Und um 00:45 Uhr folgt Die Insel der besonderen Kinder.

Fantasyfilm Nr. 1: Imaginäre Freunde in New York

IF: Imaginäre Freunde entführt in die Straßen von New York und entfaltet sich als Fantasy-Komödie. Die 12-jährige Bea (Cailey Fleming) zieht zu ihrer Großmutter, weil ihr Vater am Herzen operiert wird. Dort lernt sie nicht nur den etwas merkwürdigen Nachbarn Cal (Ryan Reynolds) kennen, sondern viele unerwartete Freunde.

Die Sache ist: Diese Freunde sind nicht echt. Bea stellt sich die unterschiedlichsten Wesen vor, die meist im knuddelfreundlichen Gewand in Erscheinung treten, und taucht mit ihnen in eine faszinierende Welt ein, von der sonst keiner weiß, dass sie existiert – keiner außer Cal. Welches Geheimnis hat der Nachbar zu verbergen?

Fantasyfilm Nr. 2: Ein freundlicher Riese in London

BFG – Big Friendly Giant zeigt uns derweil das London einer längst vergangenen Zeit. Hier wächst die junge Sophie (Ruby Barnhill) in einem Waisenhaus auf und macht eines Nachts die unheimliche Begegnung mit einem Riesen (Mark Rylance), der sie packt und in seine Welt entführt. Er entpuppt sich allerdings als freundlicher Zeitgenosse.

Basierend auf der gleichnamigen Literaturvorlage von Roald Dahl inszeniert Steven Spielberg, der Regisseur der Träume, einen Fantasyfilm, der auf den ersten Blick naiv und kitschig wirken mag, schlussendlich jedoch eine zutiefst berührende Geschichte zu erzählen hat, die Coming-of-Age und Fantasy wundervoll zusammenführt.

Fantasyfilm Nr. 3: Besondere Kinder auf einer Insel

Zum Abschluss des Fantasy-Marathons finden wir uns auf der Insel Cairnholm ein, die sich an der Küste von Wales befindet. Seit dem 3. September 1943 steht an diesem Ort die Zeit still. Das muss auch der 15-jährige Jacob (Asa Butterfield) feststellen, als er dort das sonderbare Waisenhaus von Miss Peregrine (Eva Green) entdeckt.

Nach Steven Spielberg können wir im Zuge von Die Insel der besonderen Kinder die Arbeit eines weiteren Meisters der bewegten Bilder bestaunen: Tim Burton ist der kreative Kopf hinter den fantasievollen Bildern des Films, der ebenfalls auf einer Literaturvorlage basiert: Ransom Riggs hat sich die Geschichte ausgedacht.

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Ob geplant oder nicht: Mehrere Themen und Motive ziehen sich durch alle drei Filme dieses Fantasy-Marathons bei ProSieben, sei es die Coming-of-Age-Perspektive oder der Umstand, dass es sich bei den Figuren um Waise oder zumindest Halbweise handelt, die durch die Fantasy-Elemente ihr Heranwachsen verhandeln.