Heute im TV: Abenteuer-Blockbuster, der euch in eine Welt voller Wunder und Fantasie entführt

Riesige Bienen, winzige Elefanten, jede Menge Spaß und Abenteuer: Wenn ihr noch nicht wisst, was ihr heute Abend gucken wollt, haben wir da was für euch.

Eine wuchtige, abenteuerlastige und wilde Achterbahnfahrt durch sämtliche Jules Verne-Klassiker könnt ihr euch heute im TV ansehen – und jede Menge Spaß damit haben. Die Reise zur geheimnisvollen Insel mit Dwayne Johnson ist vielleicht keine hochtrabende Filmkunst, aber dafür mitreißende Unterhaltung für die ganze Familie.

Am heutigen Mittwoch, den 3. Juni, könnt ihr euch den Spaß ab 20:15 Uhr zur besten Sendezeit auf Nitro gönnen. Der Film dauert dort dann bis um 21:50 Uhr. Eine Wiederholung ist fürs Erste nicht geplant, ihr könnt den Streifen aber natürlich auch jederzeit online bei diesen Anbietern streamen.

Heute im TV: Darum geht's im Abenteuerfilm Die Reise zur geheimnisvollen Insel

Nach den Ereignissen aus Die Reise zum Mittelpunkt der Erde ist schon wieder jemand aus der Verwandtschaft von Sean Anderson (Josh Hutcherson) verschwunden. Dieses Mal handelt es sich dabei um seinen Großvater (Michael Caine). Der war stets auf der Suche nach einer sagenumwobenen Insel, die er nach all den Jahren tatsächlich gefunden haben könnte.

Als Sean einen Funkspruch abfängt, der die Koordinaten der geheimnisvollen Insel enthüllt haben könnte, macht er sich gemeinsam mit seinem Stiefvater Hank (Dwayne Johnson) auf ins Abenteuer. Sie heuern einen Hubschrauberpiloten (Luis Guzmán) und dessen Tochter Kailani (Vanessa Hudgens) an, geraten in einen Sturm und legen tatsächlich auf einer seltsamen Insel eine Bruchlandung hin.

Warum sollte ich heute Abend diesen Film und keinen anderen gucken?

Die Reise zur geheimnisvollen Insel besticht als wilder Ritt mit schön bescheuertem Humor, dessen abgefahrener Welt man sich völlig hingeben sollte. Auf der Insel scheinen nämlich diverse Naturgesetze außer Kraft gesetzt worden zu sein.

So kommt es, dass die Protagonisten auf gigantischen Bienen reiten oder unglaublich niedlichen Mini-Elefanten begegnen. Die Flora und Fauna der geheimnisvollen Insel stellt nämlich den eigentlichen Star des Films dar – sorry, Dwayne Johnson. Dass nebenbei auch noch allerlei andere Elemente aus Jules Verne-Werken (wie das U-Boot!) aufgefahren werden, rundet das Spektakel angenehm ab.