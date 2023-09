Heute im TV: Absoluter Action-Knaller über Auftragskiller, der 500 Millionen einspielte und 18 Jahre später als Serie neu aufgelegt wurde

Bei Kabel eins läuft am Montagabend Mr. & Mrs. Smith mit Brad Pitt und Angelina Jolie. Die kultige Action-Komödie kehrt 2023 in neuer Serien-Form bei Amazon Prime zurück.

Vor fast 20 Jahren waren Brad Pitt und Angelina Jolie auf dem Höhepunkt ihres Star-Daseins. Ein Liebespaar wurden die beiden vor der Kamera, als sie gemeinsam Mr. & Mrs. Smith filmten. Die Action-Komödie von 2005 strotzt nur so vor schauspielerischem Charisma und kurzweiliger Action-Komödien-Unterhaltung. Noch dieses Jahr erscheint eine neue Serie über Mr. & Mrs. Smith, den Kabel eins am Montagabend ausstrahlt.

Die Handlung von Mr. & Mrs. Smith

In der Story des Films von Doug Liman spielen Pitt und Jolie das Auftragskiller-Pärchen John und Jane Smith, die nichts über den Beruf des jeweils anderen wissen. Dann werden beide jedoch aufeinander angesetzt, was zu einer chaotischen Ehe-Schlacht führt.

Bei Amazon Prime kommt im November eine neue Mr. & Mrs. Smith-Serie

Mr. & Mrs. Smith stammt noch aus einer Zeit, in der ein Blockbusterkonnte. Mit einem Budget von gut 110 Millionen Dollar spielte das Pitt-und-Jolie-Vehikel laut Box Office Mojo weltweit über 487 Millionen Dollar ein.

Im November 2023 kommt eine neue Mr. & Mrs. Smith-Serie zu Amazon Prime. Die Rollen von Brad Pitt und Angelina Jolie spielen in der Neuauflage Donald Glover (Community und Atlanta) und Maya Erskine (Star Wars: Obi-Wan Kenobi).

Bis auf einen ersten Teaser gibt es noch keine Infos, wann die Serien-Neuauflage der Action-Komödie genau veröffentlicht wird.

Mr. & Mrs. Smith läuft am 11. September 2023 um 20:15 Uhr bei Kabel eins. Alternativ streamt die Action-Komödie gerade zum Beispiel im Netflix-Abo.

