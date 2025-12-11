Heute im TV: Absoluter Kult-Gangsterfilm mit Jason Statham, wie er danach nie wieder zu sehen war

Jason Stathams bester Film zeigt den Star ausnahmsweise mal nicht als prügelnden Actionhelden, sondern als Kriminellen mit großen Problemen. Heute läuft der geniale Streifen im TV.

Action-Ikone Jason Statham und Regisseur Guy Ritchie haben bereits fünf Filme gemeinsam gedreht. Der beste davon stellt auch das Highlight ihrer jeweiligen Karrieren dar und liegt mittlerweile 25 Jahre zurück. Die Rede ist natürlich von Snatch - Schweine und Diamanten, der aus gutem Grund auf eine starke Durchschnittsbewertung von 7,9 Punkten innerhalb der Moviepilot-Community (bei über 37.400 Stimmen) kommt.

Heute Abend am 17. Dezember 2025 läuft die Kult-Gangsterkomödie um 23.15 Uhr auf ZDFneo. Eine Wiederholung gibt es zwar nicht, allerdings könnt ihr den Film aktuell bei diversen Streaming-Anbietern kaufen oder leihen.

Nicht im TV verpassen: Darum geht es im Gangsterfilm Snatch mit Jason Statham

Snatch wirft uns direkt in die Unterwelt Londons, wo sich vom kleinkriminellen Handlanger bis hin zum sadistischen Verbrecherboss wirklich alles herumtreibt, was das Halunken-Spektrum so hergibt. Dazu gehört auch Turkish (Statham), ein Promoter für illegale Boxkämpfe, der aufgrund unglücklicher Umstände plötzlich bei dem so widerwärtigen wie gefährlichen Gangster Brick Top (Alan Ford) in der Kreide steht.

Gemeinsam mit seinem naiven Kumpanen Tommy (Stephen Graham) muss er nun das schuldige Geld eintreiben, indem er einen neuen Kampf manipuliert. Doch der dafür eingespannte Pavee-Vagabund One-Punch Mickey (Brad Pitt) spielt nach seinen ganz eigenen Regeln.

Regisseur Ritchie verknüpft diesen Handlungsstrang mit weiteren skurril-witzigen Geschichten, in denen Kriminelle mit so illustren Namen wie Franky Four Fingers (Benicio del Toro), Bullet Tooth Tony (Vinnie Jones) und Boris die Klinge (Rade Serbedzija) eine Rolle spielen.

Guy Ritchie war nie besser: Snatch ist brüllend komisch und unendlich unterhaltsam

In Snatch hob Ritchie alles auf ein höheres Level, was er schon in seinem Vorgänger Bube Dame König GrAs auf geniale Weise miteinander verband: sonderbare Charaktere, spritzige Dialoge und ein clever konstruiertes Story-Geflecht. All das formt sich zu einer unfassbar kurzweiligen und atmosphärischen Gangster-Sause mit extrem hohem Coolness-Faktor.

Mit ungezwungener Lässigkeit, rauem Brit-Charme und ausreichend Selbstironie inszeniert, reiht sich in Snatch eine unglaublich witzige Szene an die nächste. Der formidable Cast lässt sich darauf auch mit sichtlichem Vergnügen ein und liefert uns ein Panoptikum ikonischer Figuren. Allein Brad Pitt als permanent nuschelnder (und überraschend schlagkräftiger) Strauchdieb Mickey ist ein absoluter Hochgenuss und sorgt für jede Menge Lacher.

Keine Frage, Snatch ist längst ein Kultfilm, der auch nach fast drei Dekaden immer noch bestens funktioniert.