Heute im TV: Absolutes Action-Feuerwerk mit genialer Idee – diesen Film kann man immer wieder schauen

Sonntagabend läuft erstklassige Action mit Bruce Willis und Samuel L. Jackson im TV. In Stirb langsam - Jetzt erst recht treten die beiden gegen Hans Grubers Bruder an.

1988 kam Stirb langsam ins Kino und machte den TV-Darsteller Bruce Willis im Handumdrehen zum Action-Star. Fortsetzungen waren selbstverständlich. Die erste, Stirb langsam 2, kopierte das Konzept und verlegte es an einen Flughafen. Mit gemischtem Erfolg.

Für Teil 3, Stirb langsam - Jetzt erst recht, ging man dagegen einen anderen Weg. Zum Glück. Denn der dritte Teil der John McClane-Reihe aus dem Jahr 1995 übertrifft den Vorgänger um Längen. Heute läuft er im Fernsehen.

Stirb langsam 3 wartet mit einer genialen Rätsel-Idee auf

Das Konzept von Stirb Langsam ist so simpel, dass es vielfach kopiert wurde. Es gibt Stirb Langsam in einem Bus (Speed), in einem Schiff (Alarmstufe: Rot) und in einem Flugzeug (Air Force One). Alles, was man braucht, ist ein Underdog, eine Gruppe Terroristen und ein begrenzter Schauplatz.

Das Drehbuch von Jonathan Hensleigh zu Teil 3 war in einer früheren Version als Lethal Weapon-Fortsetzung gedacht und das merkt man bei Stirb langsam - Jetzt erst recht sofort. Der Film bietet zwar ebenfalls einen Underdog (John McClane) und eine Gruppe Terroristen, aber ruht sich nicht auf dem Erfolgsrezept aus. Stattdessen verwandelt sich Stirb Langsam 3 in ein Buddy Movie. McClane wird nämlich von einem Anrufer namens Simon (Jeremy Irons) terrorisiert, der New York City mit Bomben bedroht. Der Cop muss ein paar clevere Rätsel lösen, um die Detonationen zu verhindern und Ladenbesitzer Zeus Carver (Samuel L. Jackson) eilt ihm unfreiwillig zu Hilfe.

Gemeinsam hastet das Duo durch die sommerliche Großstadt, während Simon – in Wirklichkeit der Bruder von Oberbösewicht Hans Gruber aus dem ersten Teil – seinen wahren Plan verfolgt.

Das Action-Feuerwerk lockt mit Buddy-Humor und John McClanes Charme

Stirb langsam - Jetzt erst recht hebt sich durch sein Setting, die Buddy-Dynamik und die großangelegte Action von den Vorgängern ab. Trotzdem bewahrt sich der Film seinen Die Hard-Charme, was einer der Gründe ist, warum man ihn immer und immer wieder schauen kann. Das liegt einerseits am Regisseur des Originals, John McTiernan, der zurückkehrte. McTiernan besitzt ein Händchen für aufwendige Action-Szenen (und hier kommen Züge, Laster und Hubschrauber zum Einsatz!), ohne seine Figuren zwischen den Explosionen aus den Augen zu verlieren.

Zum anderen findet sich die DNA von Stirb langsam in erster Linie in John McClane und Bruce Willis. McClane grummelt sich mit seinen Beziehungsproblemen und dem zunehmend dreckigen Unterhemd durch Stirb langsam - Jetzt erst recht, als wäre seit dem ersten Teil kein Tag vergangen. Mit dem schlagfertigen Zeus erhält er einen Sparringpartner, der ihm ordentlich Kontra geben kann.

Die einzige wirkliche Schwäche von Stirb langsam - Jetzt erst recht zeigt sich im Finale, wenn der Film doch einmal stehen bleiben und sich dem direkten Vergleich zum Original stellen muss. An dessen fulminanten Abschluss kommt Teil 3 nämlich nicht heran. Aber das große Vorbild ist ja nicht zufällig einer der besten Action-Filme überhaupt ...

Stirb langsam - Jetzt erst recht im TV und im Stream

Stirb langsam 3 wird am heutigen Sonntag, dem 20. Juli ab 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt. Die Wiederholung läuft in der Nacht auf Montag ab 00:15 Uhr.

Wer den Film nicht im Fernsehen schauen kann oder auf Werbung verzichten will, kann die Action-Fortsetzung bei Disney+ im Abonnement schauen oder bei den gängigen Anbietern kaufen und leihen.