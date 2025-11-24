Heute im TV: Absolutes Fantasy-Meisterwerk, das seit 41 Jahren Kinder traumatisiert

Heute kommt ein echter Fantasy-Klassiker im TV, an den insbesondere all jene prägende Erinnerungen haben dürften, die ihn als Kinder gesehen haben.

Die Tage sind kurz, das Wetter grausig – was gibt es da Besseres, als einen echten Fantasy- und Kinderfilm-Klassiker anzuschauen? Eben! Dieser hier hat zwar schon unzählige Kinder zum Heulen gebracht, lohnt sich aber trotzdem immer wieder: Die unendliche Geschichte läuft am 25. November 2025 um 20:15 Uhr bei Kabel eins. Alternativ steht der Film mit verschiedenen Streaming-Optionen zur Verfügung.

Im TV: Darum geht's im Fantasy-Klassiker Die unendliche Geschichte

Der junge Bastian (Barret Oliver) wird regelmäßig von seinen fiesen Mitschülern gemobbt und leidet außerdem unter dem Tod seiner Mutter. Auf der Flucht vor seinen Peinigern versteckt sich der Junge eines Tages in einem Antiquariat und wird dort von einem ganz besonderen Buch in den Bann gezogen: Es heißt Die unendliche Geschichte und Bastian gibt dem Impuls nach, es einfach einzustecken.

Wenig später nistet er sich auf dem unheimlichen Dachboden seiner Schule ein und beginnt zu lesen. Die Geschichte dreht sich um das mystische Land Phantásien, in dem die kranke Herrscherin nach dem Retter ihres Reiches suchen lässt. Diese Aufgabe fällt dem jungen Atréju (Noah Hathaway) zu und bald stellt sich heraus, dass Bastian auf überraschende Art und Weise mit der fiktiven (?) Angelegenheit in Verbindung steht.

Die unendliche Geschichte ist ein echtes Meisterwerk, das seit 41 Jahren Kinder traumatisiert

Auch wenn der Autor der Buchvorlage Michal Ende selbst nicht allzu begeistert von der Verfilmung seines Kinderbuch-Klassikers war, genießt die Adaption schon seit vielen Jahren Kultstatus. Das liegt an den handgemachten Effekten und dem Charme der Verfilmung, dem sich die meisten Menschen auch heute noch immer nicht entziehen können.

Insbesondere eine Szene dürfte sich vielen als besonders unangenehm und traurig ins Gedächtnis eingebrannt haben. Natürlich ist die Rede davon, wie Atréju versucht, sein Pferd Artax aus den Sümpfen der Traurigkeit zu retten. Bei den Dreharbeiten kam ein echtes Pferd zum Einsatz und die allerwenigstens dürften diese morbiden Momente im Moor überstehen, ohne eine Träne verdrücken zu müssen.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Dezember 2024 auf Moviepilot erschienen.