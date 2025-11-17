Heute im Stream: Action-Inferno mit Bruce Willis, der gnadenlos Rache übt

Im Stream seht ihr Bruce Willis in einem gelungenen Action-Remake. Der harte, geradlinige Rachethriller kommt ohne Umschweife zur Sache und steht damit dem Original in nichts nach.

Action-Star Bruce Willis macht auch als Racheengel eine gute Figur. Im 2018 erschienen Remake Death Wish schlüpft er in eine kompromisslose Rolle, die es in sich hat. Im selben Jahr wurde auch das Original Ein Mann sieht rot von 1974 nach 44 Jahren vom Index genommen.

Vox zeigte Death Wish am 20. November 2025, um 22:50 Uhr. Die Wiederholung gab es am Samstag, den 22. November um 22:05 Uhr. Wer die Ausstrahlung von Death Wish verpasst hat, kann den Film auch bei verschiedenen Anbietern streamen.

Actionfilm Death Wish im Stream: Bruce Willis sinnt auf Rache

Dr. Paul Kersey (Willis) führt ein ruhiges, bürgerliches Leben in Chicago, bis ein brutaler Einbruch seine Familie zerstört. Als die Polizei trotz aller Bemühungen nicht weiterkommt und die Täter noch immer frei herumlaufen, wird der friedfertige Arzt zum gewalttätigen Rächer, der mit eigenen Methoden für Gerechtigkeit sorgt. Dafür wird er sogar teilweise von den Medien gefeiert, doch schon bald wird aus dem Racheakt eine Obsession.

Regisseur Eli Roth, der sonst eher für Horrorfilme wie Hostel oder Thanksgiving bekannt ist, inszeniert die bekannte Geschichte überraschend geradlinig und visuell klar. Statt sich in moralischen Graubereichen zu verlieren, setzt er auf Tempo und die emotionale Kraft eines Mannes, der nichts mehr zu verlieren hat. Dabei schafft es Death Wish, die Handlung des Originals in ein modernes Großstadtsetting zu übertragen. Willis zeigt hier noch einmal, warum er jahrzehntelang als einer der führenden Action-Stars galt.

Death Wish: Kritiker-Flop und Publikums-Hit

Unsere Community vergibt für Death Wish mit über 1.200 Stimmen im Schnitt gute 6.1 von 10 Punkten. In den Kommentaren wird der Soundtrack, Bruce Willis' Leistung und der Unterhaltungsfaktor gelobt, wenngleich der Film teilweise als überzogen beschrieben wird.

Noch etwas besser wird der Thriller vom Publikum bei Rotten Tomatoes besprochen, wo über 5.000 User:innen durchschnittlich 70 Prozent vergaben. Damit wird er sogar minimal besser als das Original bewertet. Die Kritiken sehen das jedoch ganz anders: Hier kommt das Remake auf gerade einmal 17 Prozent. Im Konsens-Kommentar heißt es:

Death Wish ist kaum mehr als eine routinemäßige Nacherzählung, der es am Biss und der Überzeugung des Originals mangelt – und die zudem unter einem spektakulär schlechten Timing leidet.

Damit ist Death Wish nicht der erste Film, der die Gemüter spaltet. Genre-Fans werden aber auf ihre Kosten kommen und einen kompromisslosen Rachethriller mit einem überzeugenden Bruce Willis sehen, der für spannende Unterhaltung sorgt.