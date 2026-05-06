Heute im TV: Action-Kracher mit Gerard Butler, der den 3. Weltkrieg verhindern muss

Gerard Butler setzt sich in diesem brachialen Action-Streifen für das Wohlergehen der gesamten Menschheit ein. Der Ausbruch eines dritten Weltkriegs droht!

Wenn euch der Sinn nach geradliniger, bodenständiger Action mit einem Hauch bedrohlicher Weltpolitik steht, solltet ihr heute Abend Hunter Killer auf Netflix oder WOW schauen. Der spannende U-Boot-Film ist einen Blick wert.

RTL Zwei strahlt den Action-Kracher am 8. Mai um 20:15 Uhr aus. Falls ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Hunter Killer alternativ mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Action-Tipp im TV: Darum geht's in Hunter Killer mit Gerard Butler

Im eisigen Polarmeer ereignet sich Dramatisches: Ein russisches U-Boot ist auf den Meeresboden gesunken. Wie es dazu kam, ist unklar, aber ein amerikanisches US-U-Boot soll der Sache auf den Grund gehen. Dabei entdeckt Captain Joe Glass (Gerard Butler), dass es sich nicht um einen Unfall gehandelt hat und einige Überlebende können aus dem Wrack gerettet werden.

Daraufhin gerät das US-U-Boot selbst unter Beschuss und mit der Zeit stellt sich heraus, dass die Welt es mit einem innerrussischen Putsch-Versuch zu tun hat. Darum bricht das U-Boot der Amerikaner parallel zu einer Spezialeinheit der Navy-SEALs auf, die an Land unterwegs sind, um den drohenden Beginn eines dritten Weltkriegs zu verhindern.

Mehr TV-Tipps von uns: Abonniere Moviepilot bei Google , wo wir täglich über 3 Millionen Fans mit Nachrichten, Empfehlungen und Hot Takes versorgen.



Hunter Killer ist spannende, ehrliche Action-Hausmannskost, die schmeckt

Wer einen Gerard Butler-Actionfilm guckt, weiß in der Regel, was sie oder ihn erwartet. Ihr bekommt dementsprechend auch hier keine feingeistige Unterhaltung mit großem Anspruch serviert, sondern vielmehr einen eher simplen Action-Plot, bei dem viel auf dem Spiel steht und die USA die Guten sind. Ein nahbarer Gerard Butler eilt zur Rettung und macht seine Sache wie gewohnt sehr gut.

Auch interessant: Gerard Butler durfte nur unter einer Bedingung in 300 mitspielen



Vor allem könnt ihr hier aber einen einfach sehr spannend gehaltenen Action-Thriller sehen, bei dem keine Sekunde Langeweile aufkommt. Egal, ob das U-Boot durch bedrohliche Untiefen voller Seeminen schippert oder ein US-Trupp hinter feindlichen Linien zum Himmelfahrtskommando landet.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2024 auf Moviepilot erschienen.