Heute im TV: Ausgerechnet der beste Harry Potter-Film hat am wenigsten Geld eingespielt

Bei Sat. 1 läuft Harry Potter und der Gefangene von Askaban. In unserem Ranking ist der dritte Teil der Reihe die Nummer 1, an den Kinokassen war jedoch das Gegenteil der Fall.

Das Harry Potter-Franchise zählt du den beliebtesten Fantasy-Filmen überhaupt. Jeder Fan hat seinen eigenen Favoriten, doch in unserem Ranking hat es Harry Potter und der Gefangene von Askaban auf Platz 1 geschafft. Sat. 1 strahlt den Film am Samstagabend um 20:15 Uhr aus, der an den Kinokassen weltweit von allen Teilen der Reihe am wenigsten Geld einspielte.

Am weltweiten Box Office hat Harry Potter 3 am schlechtesten abgeschnitten

Zu Harry Potter 3 hat meine Kollegin Jenny unter anderem geschrieben:

Wie viel künstlerischer Spielraum in einem Franchise-Film möglich ist, zeigt Alfonso Cuaróns Eintrag in der Harry Potter-Reihe. Der Gefangene von Askaban bietet Markenzeichen von Cuarón, wie Plansequenzen und eine ausgefeilte Bildsprache, ohne jemals etwas anderes sein zu wollen als ein Harry Potter-Film.

Wer weiß, ob sich dieser künstlerische Spielraum auch auf den kommerziellen Erfolg von Harry Potter 3 ausgewirkt hat. Bei dem Box Office-Vergleich der Fantasy-Reihe von Forbes kam jedenfalls heraus, dass Harry Potter und der Gefangene von Askaban mit einem weltweiten Ergebnis von rund 795 Millionen Dollar am wenigsten Geld innerhalb des Franchises einspielte.

Der erfolgreichste Harry Potter-Film war wenig überraschend das große Finale der Reihe. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 2 spielte weltweit 1,342 Milliarden Dollar ein.

