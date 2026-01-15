Heute im TV: Beginn einer bombastischen Sci-Fi-Reihe, die noch dieses Jahr fortgesetzt wird

Im Fernsehen läuft heute der Auftakt einer fesselnden Sci-Fi-Reihe, die Millionen begeisterte. Dieses Jahr startet der 6. Teil in den Kinos und erzählt die Geschichte einer beliebten Figur.

Mit Die Tribute von Panem - The Hunger Games seht ihr heute im Fernsehen den Start einer der erfolgreichsten Sci-Fi-Reihen der letzten Jahre. Als der Film 2012 im Kino erschien, führte er den Erfolg des Romans von Suzanne Collins weiter. Mit einer spannenden Handlung und Figuren, die ans Herz gehen.

Auch nach dem Ende der Reihe geht das Franchise weiter. Nach dem Prequel The Ballad of Songbirds & Snakes erscheint in diesem Jahr mit Die Tribute von Panem - Sunrise on the Reaping der sechste Teil des Franchise.

ProSieben strahlt das Sci-Fi-Spektakel am heutigen Freitag, den 23. Januar 2026 um 20:15 Uhr aus. Der Film wird bis 23:10 Uhr ausgestrahlt. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch ihr könnt Die Tribute von Panem bei Netflix und weiteren Anbietern streamen.

Die Tribute von Panem schickt Kinder in ein tödliches Spiel

Mit der Prämisse sorgte Die Tribute von Panem für Hochspannung in den Kinosälen. Denn in der dystopischen Welt von Panem finden jedes Jahr die Hungerspiele statt. Jeweils zwei Kinder aus zwölf Distrikten müssen sich in tödlichen Games behaupten – zur Belustigung des Kapitols. Doch nur eines der 24 Kinder kann überleben.

Für Schauspielerin Jennifer Lawrence war die Rolle als Katniss Everdeen der große Durchbruch. Sie verkörpert ihre Titelheldin mit viel Mut und Stärke, zeigt aber gleichzeitig ihre ganze Bandbreite an Emotionen: Angst, Schmerz, Mitgefühl und Wut. Diese Verletzlichkeit zieht einen schon zu Beginn des Films in den Bann. Aus ihrer Perspektive erleben die Zuschauenden hautnah die ganze Brutalität des Systems.

Neben den actionreichen Szenen sorgen aber vor allem die moralischen Entscheidungen der Figuren für Spannung und das permanente Gefühl der Überwachung. Anders als beim Rest der Reihe führte hier nicht Francis Lawrence Regie, sondern Gary Ross, der einen atmosphärisch dichten Blockbuster inszenierte.

Tribute von Panem 6 erzählt Geschichte von Fanliebling Haymitch

Die Tribute von Panem-Reihe zeichnet sich auch durch die zahlreichen starken Nebenfiguren aus. Eine davon ist Katniss' Mentor, der ehemalige Gewinner Haymitch (Woody Harrelson). Der zeigt sich im ersten Teil noch sichtlich traumatisiert von den damaligen Ereignissen. Was genau er erleben musste, erfahren wir nun erstmals im sechsten Teil.

Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping startet am 19. November 2026 in den Kinos. Bislang ist schon allerhand über das Prequel bekannt. Allen voran der Cast, der nicht nur neue, sondern auch alte Figuren zurückbringt.

Fans dürfen sich auch über eine Rückkehr von Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson freuen. Damit stimmt Die Tribute von Panem schon mal auf den nächsten Hunger Games-Film ein, in dem wir endlich erfahren, wie Haymitch selbst die Hungerspiele gewann.