Heute im TV: Bei Pluto TV gibt’s eine großartige Stephen King-Verfilmung, in der der Dritte Weltkrieg verhindert werden muss [Anzeige]

Bei Pluto TV steht der Oktober ganz im Zeichen des Horrors. Eines der absoluten Highlights gehört Meisterregisseur David Cronenberg, der mit einem unterschätzten Horror-Thriller bis ins Mark erschüttert.

Draußen fallen die Blätter und im Fernseher steigt der Bodycount? Das kann eigentlich nur eines heißen: Es ist Oktober, der Horror-Monat schlechthin. Dafür haben wir einen idealen TV-Tipp für euch. Denn Pluto TV zeigt in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober eine der besten Stephen King-Verfilmungen überhaupt, in der nichts weniger als der Dritte Weltkrieg verhindert werden muss. Die Rede ist natürlich von Dead Zone. Warum sich der Film lohnt und wie ihr ihn sehen könnt, erfahrt ihr in diesem Artikel!

Die Stephen King-Verfilmung lockt mit Star-Besetzung und Grusel-Stimmung

Dead Zone basiert auf dem gleichnamigen Roman von Stephen King und handelt von dem Lehrer Johnny Smith (Christopher Walken), der ein ganz normales Leben führt – bis ein schrecklicher Autounfall alles verändert. Fünf Jahre später wacht Johnny aus dem Koma auf und merkt, dass er übernatürliche Gaben besitzt. Dank seiner Visionen kann er Menschen retten, aber jede Vision zehrt an seinem Körper. Johnny zieht sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück. Doch als er merkt, dass er dank seiner Visionen die Zukunft verändern kann, wird er auf den Politiker Greg Stillson (Martin Sheen) aufmerksam, der laut einer Vision Unheil über die Welt bringen könnte.

Schon als er 1983 ins Kino kam, wurde Dead Zone als eine der bis dato besten Stephen King-Verfilmungen gefeiert. Mit einem großartigen Christopher Walken in der Hauptrolle baut der Film von Regiemeister David Cronenberg eine extrem ungemütliche Grundstimmung auf, die einem bald wie ein kalter Schauer durch Mark und Bein geht. Statt billiger Jump-Scares warten existenzieller Horror und ein tiefgehendes Psychogramm auf alle, die es sich trauen, in die Todeszone hinabzusteigen.

So könnt ihr den Kultfilm Dead Zone bei Pluto TV schauen

Jeden Freitag wird im Oktober beim Sender Pluto TV Movies der Horror ganz großgeschrieben. Kurz nach 20 Uhr werden gleich mehrere Klassiker und Geheimtipps des Genres hintereinander gezeigt. David Cronenbergs Dead Zone läuft im Horrorblock in der Nacht vom 17. auf den 18. Oktober.

So sieht der Horror-Sendeplan am 17. Oktober beim Sender Pluto TV Movies aus:

Weitere Film-Highlights an den Freitagen danach sind unter anderem Halloween II - Das Grauen kehrt zurück, Kinder des Zorns, Vampire in Brooklyn und Daybreakers.

Noch mehr Horror: Diese Sender erwarten dich bei Pluto TV im Oktober

Seit dem 1. Oktober gibt es bei Pluto TV zusätzlich einige Sender, die ganz im Zeichen des Horrors für die ganze Familie stehen. Darunter sind:

Das ist aber nur eine Auswahl. Bei Pluto TV findet ihr einige weitere Sender für Horror-Fans, darunter Halloween-Serien-Specials und sogar ein ganzer Sender nur fürs Saw-Franchise!

Bei Pluto TV gibt es eine große Auswahl von Filmen und Serien gratis

Pluto TV ist ein werbefinanzierter Streaming-Anbieter mit Live-TV-Angebot. Für die Nutzung benötigst du kein Abo. Wenn du einen Fernseher, ein Handy, Tablet oder einen Rechner hast, kannst du sofort loslegen. Du kannst Pluto TV nämlich über die Website oder per App auf Smart-TVs oder Smartphones empfangen.

Pluto TV bietet eine Vielzahl von Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Angebot reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen (zum Beispiel beim Sender Moviepilot TV mit Pluto TV).

Zusätzlich zu den Live-Sendern gibt es bei Pluto TV einen On Demand-Bereich. Dessen Auswahl an Filmen und Serien wird ständig aktualisiert. Mit Pluto TV kannst du dich also perfekt durch den Horror-Monat Oktober gruseln.