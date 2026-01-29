Heute im TV: Bester Teil einer Sci-Fi-Reihe, die noch dieses Jahr fortgesetzt wird

Eine der aktuell gehyptesten Sci-Fi-Reihen wird schon bald mit einem 6. Film fortgesetzt. Den bisher besten Teil der Reihe könnt ihr heute noch einmal im TV erleben.

Fans der Tribute von Panem-Reihe erwartete vor wenigen Jahren eine echte Überraschung. Nachdem das Sci-Fi-Franchise erst 2023 mit dem Prequel Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes erfolgreich im Kino erweitert wurde, soll am 19. November 2026 mit Sunrise on the Reaping ein weiteres Panem-Prequel auf der großen Leinwand folgen.

Wenn ihr vorher noch einmal in die Tiefen der dystopischen Welt der Hungerspiele eintauchen wollt, bietet sich heute im TV die perfekte Gelegenheit. Denn mit Die Tribute von Panem - Catching Fire kommt der beste Teil der Reihe auf eure heimischen Bildschirme. Am 30. Januar läuft der Film um 20:15 Uhr bei ProSieben im Programm. Alternativ findet ihr hier die verschiedenen Streamingoptionen für den Sci-Fi-Kracher.

Zurück zu den Hungerspielen: Catching Fire lässt Jennifer Lawrence und Josh Hutcherson noch härter in der Arena kämpfen

Nachdem Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) und Peeta Mellark (Josh Hutcherson) ihre grausamen Hungerspiele überlebt haben, werden sie zum Jubel-Jubiläum der 75. Hungerspiele mit weiteren Gewinner:innen erneut in die Arena geladen. Für das Jubiläum hat das diktatorische Kapitol keine Kosten und Mühen gespart, die Tribute in einem noch härteren Kampf vor noch größere Herausforderungen zu stellen.

Um es wieder lebend aus der Arena herauszuschaffen, bleibt Katniss und Peeta nichts anderes übrig, als sich mit den anderen Tributen zu verbünden. Während sie herausfinden müssen, wem sie wirklich vertrauen können, fällt langsam aber sicher der Startschuss für die finale Rebellion ...

Catching Fire ist spannungsgeladenes Action-Kino mit großartigen Effekten und einer packenden Story

Mit einer Wertung von 7,2 von 10 Punkten führt Catching Fire bei der Moviepilot-Community das Ranking aller Hunger Games-Filme an. Und auch bei Rotten Tomatoes kommt der Sci-Fi-Kracher auf einen führenden Presse-Score von 90 Prozent.

Das kommt nicht von ungefähr: Catching Fire taucht tiefer als noch der erste Teil in die thematischen Untertöne der Sci-Fi-Reihe ein und entspinnt einen spannungsgeladenen Überlebenskampf mit großartigen Effekten und starken neuen Figuren. So geben hier unter anderem Finnick (Sam Claflin), Johanna (Jena Malone) und Beetee (Jeffrey Wright) ihr Hunger Games-Debüt, die bis heute zu den Fanlieblingen der Reihe gehören.



Als erster Film, der von Regisseur Francis Lawrence inszeniert wurde, findet die Reihe dazu auch ihren erzählerischen und visuellen Ton, der in den weiteren Filmen des Sci-Fi-Franchise beibehalten werden sollte ‒ doch seitdem nicht mehr diese Höhen erreichen konnte. Einschalten lohnt sich bei diesem besten Teil der Sci-Fi-Reihe also allemal.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im Juni 2024 bei Moviepilot veröffentlicht.

