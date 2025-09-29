Heute im TV: Bildgewaltiger Abenteuerfilm nach wahren Begebenheiten mit tragischem Überlebenskampf

Im Fernsehen läuft heute Abend das mitreißende Bergsteigerdrama Everest. Der Film mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle basiert auf wahren Begebenheiten.

Als Everest im September 2015 in die Kinos kam, lockte der Film vor allem mit seinen Bildern: Baltasar Kormákur inszenierte das Bergsteigerdrama als packendes Survival-Abenteuer, das in 3D die Leinwand eroberte und mit atemberaubenden Panoramen aufwartet. Die wahre Geschichte hinter Everest ist weit weniger traumhaft.

Heute im TV: Everest läuft heute Abend am 5. Oktober um 23:25 Uhr auf Sat.1. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 01:45 Uhr. Eine Wiederholung gibt es nicht.

Everest im TV: Survival-Abenteuer mit Jake Gyllenhaal

Der von Jake Gyllenhaal angeführte Film basiert auf dem Unglück am Mount Everest. Am 10. und 11. Mai 1996 sind acht Menschen bei einer Expedition auf den Gipfel des höchsten Bergs der Erde ums Leben gekommen. Der Grund dafür war ein unerwarteter Wetterumschwung und falsche Einschätzungen des Expertenteams.

Hier könnt ihr den Trailer zu Everest schauen:

Everest - Trailer (Deutsch) HD

Das tragische Ereignis fand medial große Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt reden wir hier von einer Zeit, in der die Kommerzialisierung des Everest in höchsten Touren lief. Der Berg wurde zum Reiseziel für mehr und mehr Abenteuerlustige – ein Umstand, der schon vor dem großen Unglück für heftige Kritik und Diskussionen sorgte.

Zum Weiterlesen: Mehr über die wahren Hintergründe von Everest

Kormákur nimmt sich bei der Umsetzung mehrere kreative Freiheiten, um die Geschichte mit der Dramaturgie eines Films zu vereinen. Sehenswert ist Everest aufgrund seines Ensembles. Neben Gyllenhaal gehören Keira Knightley, Josh Brolin, Jason Clarke, Robin Wright, Michael Kelly und Avatar-Star Sam Worthington zum Cast.

Dazu gesellen sich die Bilder von schneebedeckten Felsvorsprüngen, die sich in ein klaustrophobisches Labyrinth verwandeln. Obwohl anfangs die Marschrichtung klar scheint, verlieren sie die Figuren in ihrem Ehrgeiz, ehe Orientierungslosigkeit und Verzweiflung übernehmen und es nur noch ums Überleben geht.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im September 2022 bei Moviepilot veröffentlicht.