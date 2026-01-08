Heute im TV: Bildgewaltiger Sci-Fi-Thriller über heikle Mars-Mission, den viel zu wenige kennen

Mit Realismus, starken Figuren und existenziellen Fragen geht dieser übersehene Sci-Fi-Thriller unter die Haut. Er überzeugt mit einem starken Cast und visuell beeindruckenden Bildern, die heute im TV zu sehen sind.

Trotz hochkarätiger Besetzung mit Toni Collette und Anna Kendrick lief der spannende Weltraum-Thriller Stowaway - Blinder Passagier von 2021 eher unter dem Radar. Dabei überzeugt die deutsch-amerikanische Koproduktion mit einem realistischen Ansatz und einem bildstarken Setting. Wer ihn bisher übersehen hat, kann heute Abend im TV einschalten.

RTL Zwei zeigt Stowaway am heutigen Sonntag, dem 11. Januar 2026 um 22:25 Uhr. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch alternativ könnt ihr ihn bei Netflix und weiteren Anbietern streamen.

Sci-Fi-Highlight Stowaway - Blinder Passagier im TV: Ein Fehler mit tödlichen Folgen

In Stowaway befindet sich seine dreiköpfige Crew (Collete, Kandrick, Daniel Dae Kim) auf dem weiten Weg zum Planeten Mars, als sie einen blinden Passagier entdecken. Der Techniker Michael Adams (Shamier Anderson) ist versehentlich mit an Bord des Raumschiffs. Durch ihn gerät das fragile Gleichgewicht der Mission aus den Fugen, denn Sauerstoff, Energie und Vorräte sind streng kalkuliert. Jeder zusätzliche Mensch bringt das Leben aller in Gefahr.

Was folgt, ist kein spektakuläres Actionkino, sondern ein psychologisch aufgeladener Thriller, in dem jede Entscheidung moralische Konsequenzen hat. Der Film nimmt sich Zeit, die Situation realistisch zu durchdenken und zeigt, wie sich das Leben im Weltall immer mehr zu einem existenziellen Albtraum entwickelt.

Grandioser Cast und ein quälendes Dilemma

Regisseur Joe Penna hatte bei seinem Debütfilm Arctic bereits einen Überlebenskampf inszeniert. Doch statt sich im ewigen Eis zu verlieren, befinden sich in Stowaway die Protagonist:innen in den unendlichen Weiten des Weltraums. Die Kritiken äußerten sich sehr positiv über das realistische Setting der Mars-Mission. Trotz Sci-Fi-Aspekten hielten sich Penna und Co-Autor Ryan Morrison nah an den Fakten und den aktuellen Stand der Wissenschaft.

Viel Lob gab es auch für die schauspielerische Leistung und die visuell starke Umsetzung. Jedoch würde durch das langsame Erzähltempo, die Spannung nicht vollends fesseln, heißt es im allgemeinen Konsens auf Rotten Tomatoes , "aber der Film zeichnet sich durch seine durchdachte und gut gespielte Herangehensweise an eine Geschichte aus, die auf einem quälenden moralischen Dilemma basiert."

Ganze 75 Prozent positiver Bewertungen erhielt Stonaway von den Kritiker:innen, das Publikum vergibt 45 Prozent. Wer also einen spannenden Weltraum-Thriller mit Action erwartet, wird hier nicht abgeholt. Wer jedoch langsame Filme mag, die sich entblättern und eine spannende moralische Frage erläutern, sollte heute unbedingt einschalten.