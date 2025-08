Heute im TV: Bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer mit einem der größten Stars unserer Zeit

Vor über zehn Jahren war Dwayne Johnson in einem riesigen Fantasy-Abenteuer zu sehen, das heute fast vergessen ist. In Erinnerung rufen könnt ihr es euch heute im TV.

Dwayne Johnson aka The Rock ist einer der größten und wohlhabendsten Schauspieler in Hollywood. Und das, obwohl längst nicht jeder Film mit ihm ein Hit wurde. An manche erinnert sich die breite Masse kaum. Oder hattet ihr noch auf dem Schirm, dass er 2014 das Fantasy-Abenteuer Hercules anführte? Heute ist der Film im TV zu sehen.

Heute im TV: Dwayne "The Rock" Johnson im Fantasy-Abenteuer Hercules

In diesem Hercules-Film, den ihr heute im Fernsehen erwischen könnt, wird der selbsternannte Halbgott (Johnson) wegen einer verbotenen Liebe in die Sklaverei verkauft. Nachdem er zwölf Aufgaben erfüllt, ist er wieder frei und macht sich seitdem als Söldner einen Namen. Lebensmüde findet er im Kampf immerhin noch ein wenig Trost.

Hercules macht dabei die Bekanntschaft von sechs Personen, die seinen Schmerz nachfühlen können, und streift gemeinsam mit ihnen durch das alte Griechenland. Dabei erhalten sie schließlich den Auftrag, die Armee des thrakischen Königs auf Vordermann zu bringen, damit die Königreiche vereint werden können. Gleichzeitig greift der gefährliche Tyrann Rhesus (Tobias Santelmann) nach Macht, der die Rechnung jedoch ohne den Sohn von Göttervater Zeus gemacht hat ...

Regisseur Brett Ratner (Rush Hour-Trilogie) drehte Hercules mit einem Drehbuch von House of the Dragon-Schöpfer Ryan Condal und Evan Spiliotopoulos. Als Vorlage diente nicht nur die griechische Legende, sondern speziell die Comic-Version Hercules: The Thracian Wars von Steve Moore.

Von der Moviepilot-Community hat der Film bisher nur eine 5,7 von 10 Punkten bekommen – und zwar nach 2450 Bewertungen. Aber vielleicht wollt ihr euch ja, wenn ihr Hercules heute zur Primetime im TV gesehen habt, auch noch in das Ergebnis einmischen. Für immerhin fünf User:innen ist das actionreiche Fantasy-Abenteuer sogar ein Lieblingsfilm.

Wann ist Hercules mit The Rock im TV zu sehen?

RTL Zwei zeigt Hercules am heutigen Freitag, den 1. August um 20:15 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film im Abo von Amazon Prime Video oder MagentaTV streamen.