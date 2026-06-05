Heute im TV: Bombastischer Auftakt einer der größten Sci-Fi-Reihen, die über 5 Milliarden eingespielt hat

Heute läuft ein Sci-Fi-Blockbuster im TV, der jede Menge rasante Action bietet. Der Auftakt der erfolgreichen Reihe gilt auch als bester Film.

Das gigantische Transformers-Franchise sorgt seit 1984 mit seinen Materialschlachten für Riesen-Erfolge. 2007 wurde die Reihe fürs Kino mit Transformers wiedergeboren, in dem Shia LaBeouf und Megan Fox in einen Bürgerkrieg zwischen gewaltigen Robotern geraten. Heute läuft der Auftakt im TV.

ProSieben strahlt den ersten Transformers-Film am 6. Juni um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr den Sci-Fi-Blockbuster mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Roboterspezies schlägt sich in Transformers die Köpfe ein

Auf dem Planeten Cybertron lebt eine Rasse hoch entwickelter Roboter, die sich in andere Formen verwandeln können. Einst wurde die Welt gemeinsam von Optimus Prime und Megatron regiert, bis der machthungrige Megatron einen Bürgerkrieg auslöste. In diese Materialschlacht gerät der Erdenbürger Sam Witwicky (LaBeouf), der nicht ahnt, dass sein neu erworbenes Auto ebenfalls ein Transformer ist.

Transformers ist der beste Teil der Reihe, die nächsten Monat weiter erzählt wird

Manchmal sollte man aufhören, wenn es am schönsten ist, das riet Steven Spielberg dem Transformers-Regisseur Michael Bay, der stolze fünf Filme für die Reihe drehte. Zugegeben alle mit durchschlagendem Erfolg, doch nicht ohne Kritik an der eskalierenden Action. Teil 1 ist da noch der ausgeglichenste und beste Teil der Reihe, findet Moviepilot-Redakteur Matthias Hopf.

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Dem Film gelänge es, sich gekonnt durchs Schlachtfeld zu manövrieren "ohne allzu oft im CGI-Gewitter die Orientierung zu verlieren. Die Dynamik des Films wirkt rückblickend immer beeindruckender."

Aus dem ersten Teil ist ein 5,8 Milliarden schweres Franchise geworden. Teil 3 und 4 spielten schon alleine über eine Milliarde US-Dollar an den Kinokassen ein, doch seitdem gehen die Zahlen merklich zurück.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im September 2024 auf Moviepilot erschienen.