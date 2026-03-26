Heute im TV: Bombastisches Historienepos, das mit purer Bildgewalt 3 Stunden lang fesselt

Heute kommt ein Abenteuer-Film im TV, der mit seinem überragenden Cast und beeindruckenden Bildern geradezu überwältigt. Er erzählt eine der ältesten Geschichten.

Zieht die Sandalen aus und legt die Füße hoch: Heute kommt Troja im TV. Wir haben es hier zwar nicht mit dem über 200 Minuten langen Director's Cut zu tun, aber auch die ursprüngliche Kinoversion liefert schon fast drei Stunden beste Unterhaltung.

Los geht das epische Historiendrama am heutigen Samstag, den 28. März 2026, ab 22:30 Uhr bei RTL Zwei. Mit Werbung seid ihr damit bis um 1:40 Uhr beschäftigt. Eine Wiederholung kommt erst einmal nicht. Aber ihr könnt Troja natürlich auch online streamen.

Historienepos im TV: Darum geht's in Troja mit Brad Pitt

Troja ist eine der vielen Verfilmungen der Sagen des griechischen Dichters Homer. Genauer gesagt: der Ilias. Die dreht sich im Gegensatz zur Odyssee in erster Linie um die Belagerung Trojas und genau das ist auch der Dreh- und Angelpunkt von Wolfgang Petersens Version.

Nachdem Helena (Diane Kruger) von Paris (Orlando Bloom) nach Troja entführt wurde, bläst Agamemnon zum Angriff. Mit ihm und gegen Hector (Eric Bana) ziehen unter anderem auch Achilles (Brad Pitt) und Odysseus (Sean Bean) in die Schlacht. Aber trotzdem führt – wie wir alle wissen – letztlich nur eine ganz bestimmte List dazu, dass Troja eingenommen werden kann.

Bei Troja kommen nicht nur Fans der griechischen Sagen auf ihre Kosten

Wolfgang Petersen zieht für seinen überlebensgroßen Blockbuster Troja sämtliche Register. Die Ausstattung ist mehr als nur opulent. Wir sehen gigantische Schlachten und eine überaus epische Inszenierung. Dazu kommen ein Cast, der fast schon zu hochkarätig besetzt wirkt, und natürlich der passende Soundtrack.

Wir können uns noch im Lauf dieses Jahres eine neue Version dieser Geschichte ansehen: Christopher Nolan bringt die Odyssee nach langer Zeit ins Kino und zeigt darin unter anderem natürlich auch den Sturm auf Troja. Das könnte diesen Film hier tatsächlich übertrumpfen, was Bombast und Epik angeht.

Bis dahin könnt ihr euch aber ideal mit dieser Version die Zeit vertreiben. Die Geschichte an sich bleibt sowieso zeitlos und wird mit einer Prise Fantasy garniert: Selbstverständlich mischen die Götter der griechischen Sagenwelt ebenfalls in diesem Krieg mit.