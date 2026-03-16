Heute im TV: Brachiale Sci-Fi-Action mit Arnold Schwarzenegger, die euch den Dienstagabend versüßt

Ihr wisst nicht, was ihr heute Abend machen sollt? Zum Glück gibt es uns und Arnold Schwarzenegger! Einer seiner Actionfilme kommt heute im TV.

Arnold Schwarzenegger war lange ein Garant für gelungene Action-Streifen und Eraser fällt gerade noch so in die Hochphase seiner Karriere. Der Film mit den zwei großen Röntgen-Knarren versprüht nicht nur jede Menge 90er-Jahre-Charme, sondern lässt es auch noch ordentlich krachen.

Ihr könnt euch das aberwitzige Spektakel heute Abend am 17. März ab 20:15 Uhr bei Nitro anschauen. Laut Schnittberichte handelt es sich dabei um die gekürzte FSK 12-Version. Eine ungeschnittene Wiederholung gibt es ab 22:10 Uhr am Mittwoch, den 25. März.

Ihr könnt Eraser mit Schwarzenegger natürlich auch jederzeit online streamen.

Heute im TV: Darum geht's in Arnold Schwarzeneggers Actionfilm Eraser

Lee Cullen (Vanessa Williams) arbeitet für ein Rüstungsunternehmen, das Dreck am Stecken hat. Als sie Wind davon bekommt, dass ihre Firma namens Cyrez samt der Regierung in illegale Waffengeschäfte mit der russischen Mafia verstrickt ist, nimmt sie Kontakt zum FBI auf. Sie soll beschützt werden, wenn sie Beweise liefert.

Aber die Sicherung dieser Beweise gestaltet sich natürlich alles andere als einfach. Der Rüstungskonzern bläst zur Jagd auf die Frau und setzt Himmel und Hölle in Bewegung, sie auszuschalten. Glücklicherweise steht ihr aber der US-Marshal John Kruger (Schwarzenegger) zur Seite, der nicht umsonst auch "Eraser" genannt wird. Er tut alles, um sie zu beschützen.

Eraser ist einer der letzten klassischen Actioner mit Arnie in Topform

Man merkt Eraser schon ein bisschen an, dass die große Zeit der rabiaten Actionfilme und -Stars der 1980er- und 90er-Jahre langsam zu Ende geht. Aber das hindert den Streifen nicht im Geringsten daran, nochmal ordentlich aufzudrehen. Hier werden Krokodile losgelassen, es wird mit X-Ray-Knarren durch Hauswände geballert und aus fliegenden Flugzeugen gesprungen.

Wer mit der klassischen, überdrehten Action dieser Zeit etwas anfangen kann, kommt hier voll und ganz auf seine oder ihre Kosten. Arnold Schwarzenegger gibt noch einmal alles und zunehmend selbstironische Oneliner zum Besten. Vanessa Williams als Flüchtende und James Coburn sowie James Caan liefern auch mehr als ordentlich ab.