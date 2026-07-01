Heute im TV: Das Finale einer der besten Sci-Fi-Reihen überhaupt

Heute erwartet euch das große Finale einer Sci-Fi-Reihe im TV, die fast 3 Milliarden Dollar eingespielt hat und nebenbei noch verdammt gut ist.

Vor drei Jahren bekamen Sci-Fi-Fans mit Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes die Vorgeschichte zu der beliebten Filmreihe mit Jennifer Lawrence, die zwischen 2012 und 2015 mit vier Filmen im Kino begeisterte und über 3 Milliarden US-Dollar einspielen konnte.

Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 lieferte damals den vorläufigen Abschluss des Franchise und zeigte den letzten Aufstand der Rebellion um Katniss Everdeen gegen das Kapitol unter der Herrschaft von Präsident Snow (Donald Sutherland). Heute habt ihr noch einmal die Chance, das Sci-Fi-Spektakel im TV zu erleben. Kabel eins strahlt das Finale am 2. Juli 2026 um 20:15 Uhr aus. Alternativ könnt ihr Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 mit verschiedenen Streaming-Optionen schauen.

Der letzte Aufstand: Darum geht's im Sci-Fi-Hit Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) wird im Versteck der Rebellion in Distrikt 13 wieder mit Peeta Mellark (Josh Hutcherson) vereint, doch fällt das Wiedersehen nicht so aus, wie sie es sich nach all den Wochen erhofft hat. Denn Peeta wurde im Kapitol einer Gehirnwäsche unterzogen, die ihn fortan glauben lässt, Katniss wäre seine Erzfeindin.

Während sie langsam versucht, die Erinnerungen ihres Freundes zurückzuholen, macht sie sich mit einer Spezialeinheit auf ins Kapitol, um Präsident Snow ein für alle Mal zu Fall zu bringen. Doch beschleicht sie immer mehr das Gefühl, dass auf die Herrschaft des Tyrannen schon bald die nächste Diktatur folgen könnte. Als Gesicht der Rebellion ist es an Katniss, ihre wahren Freund:innen um sich herum zu mobilisieren und auf ihren Instinkt zu vertrauen.

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Die Tribute von Panem - Mockingjay Teil 2 ist der krönende Abschluss einer grandiosen Sci-Fi-Saga

Mit der Tribute von Panem-Reihe entfesselte sich in den 2010er Jahren ein grandioses Stück Sci-Fi-Bombast, das mit einer mitreißenden Geschichte, überzeugenden Star-Performances und einer treffsicheren Gratwanderung zwischen Emotionalität und actionreicher Spannung bis heute besticht.

Auch wenn Regisseur Francis Lawrence womöglich besser daran getan hätte, Suzanne Collins' dritte Romanvorlage Mockingjay in nur einem anstatt zwei Filmen zu adaptieren, und das große Finale mit ein paar wenigen Längen aufwartet, ist auch Mockingjay Teil 2 für Panem- und Sci-Fi-Fans absolutes Pflichtprogramm. Katniss' Reise wird zu einem würdigen Abschluss gebracht.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im Mai 2024 auf Moviepilot erschienen.