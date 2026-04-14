Heute im TV: Das ungewollte Ende einer 9,5 Milliarden schweren Fantasy-Reihe

Wer einen bildgewaltigen Fantasy-Blockbuster sucht, wird am Sonntagabend im TV-Programm fündig. Hier läuft der bislang letzte Film einer fantastischen Reihe.

Der heutige TV-Tipp Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse ist der aktuell letzte Film des über 9,5 Milliarden schweren Harry Potter-Franchise. Das Finale der dreiteiligen Spin-off-Reihe war der finanziell schwächste aller 11 Filme und bildet damit den ungewollten Abschluss. Einschalten lohnt sich dennoch. Es wartet ein visuell starker Fantasy-Blockbuster auf euch.

Dreimal strahlt Sat.1 das Finale in den nächsten Tagen aus. Am heutigen Sonntag, den 19. April 2026, läuft der Film um 20:15 Uhr. Die Wiederholungen zeigt der Sender am 20. April um 02:50 Uhr und am 25. April um 22:30 Uhr. Alternativ findet ihr Phantastische Tierwesen 3 auch im Stream.

Phantastische Tierwesen 3 im TV: Das große Finale der Reihe

Der böse Zauberer Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) muss aufgehalten werden, sonst droht ein Krieg mit der Muggelwelt. Doch Albus Dumbledore (Jude Law) kann sich aufgrund eines Blutschwurs nicht dem direkten Duell stellen. Daher bittet er den Magizoologen Newt Scamander (Eddie Redmayne) um Hilfe. Newt stellt eine unerschrockene Truppe magischer Tiere zusammen, um gegen Grindelwald anzutreten.

Visuell setzt auch der dritte Teil auf starke Effekte und unterhaltsame Tiergeschichten. Fans der Reihe kommen hier auf ihre Kosten, wie auch die Wertung von Rotten Tomatoes zeigt, wo die Zuschauenden 83 Prozent vergaben. Weniger euphorisch zeigen sich die Kritiken mit 46 Prozent.

Gewöhnungsbedürftig ist hier ein erneuter Wechsel des Grindelwald-Darstellers. Während in Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind noch Colin Farrell den bösen Zauberer mimte, spielte ihn handlungsbegründet in Teil 2 Johnny Depp. Aufgrund der damaligen Anschuldigungen gegen ihn trat Depp auf Wunsch von Warner Bros. zurück und wurde schließlich durch Mikkelsen ersetzt.

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Phantastische Tierwesen 3 beendet unplanmäßig die Reihe

Es könnte an dem turbulenten Casting oder der zunehmend verwirrenden Handlung gelegen haben, dass die Zuschauerzahlen an den Kinokassen abnahmen. Trotz hochkarätiger Darsteller:innen und gelungener Effekte spielte Phantastische Tierwesen 3 nur noch 407 Millionen Dollar ein (812 Millionen bei Teil 1).

Bei einem Blockbuster, der 200 Millionen Budget (ohne zusätzliche Marketingkosten) verschlang, müsste er das Zwei- bis Dreifache einspielen, um als Erfolg zu gelten. Nicht zuletzt werden Einnahmen auch mit den Kinos geteilt. So wundert es nicht, dass die zwei weiteren geplanten Teile bisher nicht umgesetzt wurden. Laut Aussagen von Eddie Redmayne und Regisseur David Yates sieht es auch nicht so aus, als würde die Reihe in der Zukunft fortgesetzt werden.

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Auch wenn die Reihe nicht zu Ende geführt werden könnte, lohnt sich gerade für Fantasy-Fans der letzte Film und bietet eine gute Einstimmung auf die Harry Potter-Serie, die am 25. Dezember 2026 erscheinen wird.